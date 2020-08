Przedstawiciele białoruskiej opozycji nawołują do nieuznawania Aleksandra Łukaszenki

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmu, która odbywa się dzisiaj w związku z sytuacją na Białorousi, głos zabierał opozycjonista, lider Białoruskiej Zjednoczonej partii obywatelskiej Anatol Labiedźka. Polityk zaapelował do Łukaszenki o ustąpienie oraz umożliwienie Cichanouskiej organizowania nowych, wolnych i sprawiedliwych wyborów do parlamentu i prezydenckich. Przedstawiciel białoruskiej opozycji powiedział również, że społeczeństwo obywatelskie oczekuje międzynarodowego przesłania do Moskwy, że ta powinna uszanować wybór narodu białoruskiego.