Przebudowa strefy dworca w Wilnie

Samorząd przypomina, że zwycięzcą konkursu z 2022 r. został projekt ZHA „Green Connect”. Jak wyjaśnił mer Valdas Benkunskas, wobec braku wspólnego terminu startu projektowania całego „Vilnius Connect” z Grupą „Lietuvos geležinkeliai” (LTG), przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy:

Etap I – uporządkowanie dworca autobusowego i jego otoczenia (realizowane przez miasto),

– uporządkowanie dworca autobusowego i jego otoczenia (realizowane przez miasto), Etap II – modernizacja dworca kolejowego (odpowiedzialność LTG, termin późniejszy).

– Długo czekaliśmy na decyzję kolei o wspólnym podpisaniu umowy projektowej. Nie otrzymawszy ostatecznej zgody na rozpoczęcie prac, postanowiliśmy podzielić projekt na dwa etapy – powiedział V. Benkunskas.

– Miasto zawiera umowę z architektami i zaczyna przygotowywać projekt techniczny dla dworca autobusowego i jego otoczenia, a modernizacja dworca kolejowego – za którą odpowiadają „Lietuvos geležinkeliai” – zostanie zrealizowana później. – dodał.

Mer zapowiedział, że nowy węzeł skupi w jednym miejscu międzynarodowy dworzec autobusowy oraz główny miejski terminal transportu publicznego; przewidziano też zwiększenie liczby stanowisk odjazdowych i przesiadkowych. Operatorem – po stronie autobusowej – ma być podmiot prywatny wyłoniony przez miasto. Obecny dworzec, zarządzany przez spółkę „Vilniaus autobusų stotis”, będzie działał do czasu uruchomienia nowego obiektu; równolegle właściciele terenu planują przebudowę działki pod zabudowę administracyjną i inną funkcję. Samorząd prowadzi procedurę miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru; kluczowym założeniem jest przywrócenie historycznej ul. Sodų, łączącej skwer Stepono, oraz odtworzenie układu ulic utraconych w okresie sowieckim.

Główna architekt Wilna Laura Kairienė podkreśliła, że dzisiejsza przestrzeń przy stacji jest od lat jedną z najbardziej krytykowanych w mieście – kumuluje intensywny ruch, niewygodne przesiadki, chaotyczną infrastrukturę i problemy społeczne, co rodzi poczucie braku bezpieczeństwa.

– Obecny plac częściej stanowi przeszkodę niż wygodny węzeł dla przyjezdnych i mieszkańców. Nowy terminal, pod jednym dachem, obsłuży podróżnych komunikacji miejskiej, międzymiastowej i międzynarodowej. Przestrzeń publiczna przed głównym dworcem stanie się ważnym elementem układu przestrzennego tej części miasta. – zaznaczyła.

Zakres prac projektowych i harmonogram

Zgodnie z umową, w ciągu 18 miesięcy projektanci przygotują koncepcję zagospodarowania placu kolejowego i jego otoczenia oraz terminalu transportu publicznego, projekt techniczno-wykonawczy, model informacyjny BIM, uzyskają pozwolenie na budowę, opracują dokumentację projektową (w całości lub częściach) oraz będą pełnić nadzór autorski w trakcie robót.

Na starcie zostaną przeprowadzone: ocena oddziaływania na środowisko, badania geologiczne, topograficzne, arborystyczne, z zakresu ochrony zabytków i archeologiczne. Po zakończeniu projektowania samorząd ogłosi przetarg na wykonawcę. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec–wrzesień 2029 r.

„Green Connect”: spójność, zieleń i nowe połączenia

Samorząd wskazuje, że zwycięski projekt ZHA wyróżnił się czytelną strukturą urbanistyczną, zintegrowanym krajobrazem zieleni i architekturą harmonijnie wpisaną w historyczny kontekst. Główna idea to stworzenie nowych powiązań między Nowym Światem, Starym Miastem i Nowym Miastem, tak aby powstała spójna, funkcjonalna tkanka miejska – wygodna dla pasażerów i atrakcyjna dla mieszkańców. Projektanci planują szerokie zastosowanie drewna oraz estetykę zielonych przestrzeni.

Po zachodniej stronie placu przewidziano terminal transportu publicznego ulokowany pod sztucznym zielonym wzgórzem – amfiteatrem do odpoczynku i spotkań. W jego wnętrzu znajdzie się kasa dworca autobusów międzymiastowych i sam terminal. Zgodnie ze zmienionymi przepisami, powstanie też publiczna „priedanga” – osłona pełniąca jednocześnie rolę tunelu łączącego część podziemną dworca kolejowego z terminalem transportu publicznego. Ma ona zapewnić sprawny ruch pasażerów i bezpieczeństwo w sytuacji zagrożeń militarnych; przewidziano pojemność ok. 1400 osób. Ciągłość działania komunikacji publicznej ma być utrzymana przez cały okres budowy.

Kontekst projektu i rola LTG

W 2022 r. zakładano start prac projektowych w III kwartale 2023 r. Z powodu wojny w Ukrainie termin przesunięto do II kwartału 2024 r. Pod koniec 2023 r. Grupa LTG informowała, że rozważa formułę koncesji i rozpoczęła przygotowanie studium wykonalności „Vilnius Connect”. LTG potwierdziła finansowanie pierwszego etapu projektowania, a umowę z laureatem konkursu miało podpisać Zaha Hadid Architects; prowadzono negocjacje warunków z nieujawnioną spółką. Protokół zamiarów w sprawie modernizacji terenów stacyjnych Wilna LTG i samorząd podpisały już w 2018 r.