Przebudowa Góry Bouffałowej trwa – do końca lata będą obowiązywać ograniczenia w ruchu

Ruch będzie ograniczony od 20 kwietnia do 27 sierpnia.

Na ul. Pamėnkalnio w stronę góry zostanie tymczasowo wprowadzony ruch dwukierunkowy, aby umożliwić dojazd do budynków nr. 10, 12 i 14 ulicy Tauro. Ruch dwukierunkowy zostanie również wprowadzony na zjeździe z góry od ul. K. Kalinausko – w tym kierunku będzie można dojechać do budynków nr. 3 i 5 ulicy Tauro oraz budynków nr. 8 i 10 ulicy Pamėnkalnio.

„Tylko mieszkańcy Starego Miasta, służby specjalne i pojazdy serwisowe będą mogli przejechać placem budowy znajdującym się przy ul. Tauro. Ruch na budowie będzie regulowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, zapewniającej ruch pieszych” – czytamy w raporcie.

Samorząd informuje, że kierowcy jadący ul. Pamėnkalnio od strony Starego Miasta na skrzyżowaniu z ul. Tauro będą mogli jechać tylko prosto, natomiast jadący ul. Vasario 16-osios na tym samym skrzyżowaniu będą mogli skręcić w lewo lub w prawo (ruch prosto będzie zakazany).

Jadąc od ul. J. Jasinskio w stronę ul. Pamėnkalnio ruch w pierwszym pasie będzie ograniczony.

Na odcinku ul. Vasario 16-osios od al. Giedymina do ul. Pamėnkalnio oraz na odcinku ul. Pamėnkalnio od ul. Vasario 16-osios do ul. J. Jasinskio prędkość jazdy będzie ograniczona do 30 km/h.

Osoby korzystające z komunikacji miejskiej podróżujące ulicami A. Goštauto, J. Tumo-Vaižganto, V. Kudirkos, J. Jasinskio, Pamėnkalnio i Pylimo są zachęcane do planowania podróży z zapasem czasu.

Podczas realizacji projektu Góry Bouffałowej planowane jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w pobliżu parku. Planowana jest również renowacja starego placu zabaw dla dzieci oraz budowa nowego.

W planach projektu jest wyposażenie góry w teren rekreacyjno-sportowy ze sprzętem do ćwiczeń na świeżym powietrzu, parking. W centralnej części zbocza góry planowane jest zachowanie terenu rekreacji zimowej, a w centralnej części parku powstanie wielofunkcyjna przestrzeń aktywności.