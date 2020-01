Prokuratora rozpoczęła śledztwo co do zanieczyszczenia Wilii plastikiem

vdu

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Generalnej Rita Stundienė, została wyrządzona poważna szkoda dla środowiska, a także flory i fauny. Za taki czyn może grozić kara grzywny, areszt czy więzienie do 6 lat.

Dochodzenie prowadzi Policja Okręgu Wileńskiego.

Agencja Ochrony Środowiska ustaliła , że w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do Wilii są cząsteczki plastiku. To stwarza zagrożenie dla środowiska oraz dla fauny rzecznej. Także stwierdzono większe niż jest dopuszczalne stężenie azotu i fosforu.

W tym tygodniu zostało zablokowane odprowadzanie ścieków z wileńskiego przedsiębiorstwa „Ecso“ do miejskiej oczyszczalni ścieków, ponieważ istnieją podejrzenia, że spółka nadal zanieczyszcza ją cząstkami plastiku. Nie udaje się go całkowicie usunąć ze ścieków i trafia do Wilii.

Wczoraj w Wilnie wykryto kolejne miejsce o wysokim zanieczyszczeniu plastikiem. Podczas badań odpady znaleziono w otworze kanalizacyjnym na skrzyżowaniu ulic Savanorių i Liepsnos. Stamtąd ścieki trafiają do oczyszczalni spółki „Vilniaus vandenys”. Na terytorium jest sporo przedsiębiorstw, w tym „Plasta”. Jednak ekolodzy nie wykryli w tej spółce przypadków łamania prawa.