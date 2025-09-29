Prokurator domaga się 4 lat więzienia dla obywatela Ukrainy oskarżonego o podpalenie „Ikea” w Wilnie

„Prokuratura zaproponowała skumulowaną karę sześciu lat pozbawienia wolności dla oskarżonego. Ponieważ sprawa została rozpatrzona w trybie skróconego postępowania dowodowego, zaproponowana kara wynosi cztery lata pozbawienia wolności” – powiedział prokurator Tomas Uldukis.

Jak dodał, wysokość kary była uzależniona od tego, że przestępstwo zostało popełnione przez oskarżonego, gdy był niepełnoletni, ale jego charakter pozwalał na wymierzenie dość surowej kary – wyższej niż średnia.

Prokurator zaznaczył, że za każde z czterech czynów zaproponował wyższe kary, niż przewidują odpowiednie artykuły kodeksu karnego.

„Ale ponieważ, jak widzimy, sprawa została rozpatrzona stosunkowo szybko, sąd przeprowadził skrócone postępowanie dowodowe w tej sprawie, ustawa przewiduje, że kara jest zmniejszana o jedną trzecią” – oznajmił prokurator.

Prokurator Uldukis dodał, że po wyroku sądu oskarżony powinien odbyć karę w Litwie, ale może to zależeć od wielu czynników.

„Jest obywatelem Ukrainy. Być może w jego przypadku, jak wspomniałem w poprzednich wystąpieniach, prowadzone jest śledztwo w Polsce. Może być wszystko” – powiedział T. Uldukis.

W poniedziałek w Sądzie Apelacyjnym w Wilnie rozpoczęły się mowy końcowe, które będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu 13 października. Wtedy swoje oświadczenia ma wygłosić sam oskarżony Daniil Bardadim oraz jego obrońca.

Sprawa podpalenia sklepu „Ikea”, powiązanego z działalnością terrorystyczną, jest rozpatrywana w trybie skróconego postępowania dowodowego, ponieważ oskarżony przyznał się do winy.

Obywatel Ukrainy jest oskarżony o akt terrorystyczny, nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych, nabycie specjalnych umiejętności oraz przyjazd do Litwy i podróż do Łotwy z zamiarem popełnienia aktów terrorystycznych.

Jak poinformowały służby prasowe, wyrok ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

Litewscy funkcjonariusze ustalili, że atak na sklep „Ikea” był przeprowadzony przez grupę terrorystyczną, a organizację i zlecenie tego aktu mogli stać się rosyjskie służby specjalne. Działalność grupy terrorystycznej była koordynowana przez media społecznościowe, przy użyciu zaszyfrowanych wiadomości.

Z akt sprawy wynika, że 8 maja 2024 roku w sklepie „Ikea” w Wilnie podłożono ładunek wybuchowy z zegarem, który w nocy spowodował eksplozję i pożar. Ogień nie rozprzestrzenił się jednak na większą skalę, ponieważ został szybko zauważony, a nikt nie ucierpiał.

W sprawie złożono pozew cywilny w związku z wyrządzoną szkodą w wysokości 485 tysięcy euro.

Podczas śledztwa ustalono, że bezpośrednimi wykonawcami przestępstwa byli dwaj mężczyźni poniżej 20. roku życia, obaj obywatele Ukrainy. Daniil Bardadim miał 17 lat w czasie popełnienia przestępstwa.

Inny podejrzany został zatrzymany w Polsce, gdzie spalił wielki centrum handlowe.

Śledztwo dotyczące organizacji przestępstwa jest nadal prowadzone, a niektóre osoby zostały objęte międzynarodowym listem gończym.

Litewscy funkcjonariusze zatrzymali obywatela Ukrainy, Daniila Bardadima 13 maja ubiegłego roku, gdy otrzymali informacje, że przybył on do Litwy, a po zabraniu materiałów wybuchowych udał się autobusem do Rygi, by popełnić kolejny akt terrorystyczny.