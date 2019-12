Projekt dla dzieci i młodzieży „Ja jestem Litwą”: Poznać różne barwy swego kraju

vdu

„Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, mamy wspólne poglądy. Nas wiążą jednakowe pomysły i prace. W tym roku w projekcie bierze udział ok. 3000 dzieci i młodzieży z całej Litwy. W trakcie udziału są organizowane przeróżne wycieczki i programy edukacyjne, uczniowie tworzą czasopisma, piosenki. Dlatego ten koncert jest podziękowaniem dla was oraz chęcią poznania wyników pracy. Mam nadzieję, że zapamiętacie ten dzień jako jeden z najlepszych w tym roku” – powiedziała przed koncertem Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Litwy Vida Montvydaitė.

Vida Montvydaitė/ Fot. Roman Niedźwiecki

Elwira Lavrukaitienė, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, powiedziała portalowi zw.lt, że jest to trzeci taki projekt Departamentu Mniejszości Narodowych, w którym biorą udział uczniowie placówki. Szkoła podstawowa współpracuje z inną placówką, która zaprosiła do udziału w projekcie, czyli Progimnazjum Gerosios Vilties w Wisagini. Szkoła się przyjaźni również z Gimnazjum „Rasos” Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz Progimnazjum „Atžalyno”.

Zajęcia odbywały się w trzech językach, dlatego uczniowie poznali kulturę polską, litewską i rosyjską. „Ponieważ są to regiony, w których mieszkają również inne narody, to dowiedzieliśmy się więcej o Bialorusinach, Ukraińcach, Tatarach i Karaimach. Jak widzicie, był to kulturalnie bardzo bogaty projekt” – dodaje pedagog.

Uczniowie klas początkowych Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach mieli zaszczyt wystąpić na scenie Szkoły Muzycznej im. Balysa Dvarionisa. Przedstawiali polskie tańce ludowe ubrani w stroje narodowe. Na scenie w strojach własnych narodowości wystąpili również koledzy z innych szkół, z którymi się zaprzyjaźnili w trakcie projektu.

„Takie projekty są nauką szacunku dla wszystkich uczniów. Musimy się uczyć poszanowania dla przedstawicieli wszystkich narodów. Chciałabym, aby uczniowie potrafili się porozumieć z przyjaciółmi w dowolnym języku” – wyjaśnia nauczycielka.

Fot. Roman Niedźwiecki

Samanta Suchariowa, uczennica Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu powiedziała dla portalu zw.lt, że świetnie się czuje biorąc udział w takim wydarzeniu. „Projekt „Aš esu Lietuva” był bardzo ciekawy. Poznaliśmy różne barwy Litwy” – twierdzi uczestniczka. W trakcie zajęć, które trwały przez cały dzień, uczniowie mieli lekcje tańca. Ogółem projekt trwał około pół roku.

Karina Kuodytė, maturzystka Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu brała udział w innej części projektu. Uczestniczyli w niej uczniowie ze szkół o różnych językach nauczania. W trakcie zajęć uczniowie dzielili się wiedzą na temat kultur, których są częścią. „W naszej szkole uczy się sporo Tatarów, Polaków, Rosjan. W związku z tym, byliśmy w odwiedzinach w innych placówkach. Zwiedzaliśmy różne regiony Litwy. Na przykład, niedawno byliśmy na Żmudzi” – opowiada maturzystka.

W trakcie spotkań uczniowie dużo rozmawiali, dyskutowali, nawet imprezowali – Karina wzięła udział w święcie, która została zorganizowana w jednej ze szkół Wiłkomierza. Uczestnicy mieli zapewnione również zajęcia kulturalne – wycieczki po muzeach i miejscach historycznych.

„Każdego dnia się dowiadywałam o czymś wyjątkowym, o czym wcześniej nie miałam pojęcia. To chyba jedna z najfajniejszych rzeczy, w jakich brałam udział” – podsumowuje Karina.