Projekcja filmu „Wierna rzeka“ w Kiejdanach

WIERNA RZEKA, dramat historyczny

(1983, premiera 1987, 137 min.)

Reżyser: Tadeusz Chmielewski

Obsada: Małgorzata Pieczyńska, Olgierd Łukaszewicz, Franciszek Pieczka, Maria Homerska, Henryk Bista, Henryk Machalica

Akcja filmu rozgrywa się w czasach powstania styczniowego. Ciężko ranny książę Józef Odrowąż znajduje schronienie w jednym z dworków. Pomocy udziela mu szlachcianka, piękna córka rządcy majątku Salomea Brynicka. Dziewczyna ukrywa powstańca, pielęgnuje podczas choroby, obdarza uczuciem wbrew przestrogom starego opiekuna Szczepana. Dwór rewidowany jest nieustannie przez kozaków. Nadchodzi wiosna. Do dworu przyjeżdża księżna Odrowążowa. Matka zabiera syna obiecując mu, że wyjazd za granicę ma na celu dołączenie do formujących się oddziałów. Salomea wyznaje księżnej swą miłość do jej syna. Ta wręcza jej woreczek ze złotymi dukatami. Zrozpaczona Salomea wrzuca je do rzeki…

Na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni (1987 r.) film otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię i muzykę.

Film „Wierna rzeka” powstał na podstawie powieści Stefana Żeromskiego. Była to trzecia z kolei adaptacja tej powieści, tym razem zatrzymana na pięć lat przez cenzurę.

Film w jęz. polskim z litewskimi napisami. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Regionalne w Kiejdanach