Projekcja filmu „Świat Józefa” w Centrum Kultury w Ławaryszkach

We wrześniu 2023 roku Papież Franciszek włączył do grona błogosławionych rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmioro dzieci, w tym jedno nienarodzone. To pierwsza w historii Kościoła beatyfikacja rodziny.

Film „Świat Józefa” opowiada o rodzinie Ulmów z Markowej, która podczas okupacji niemieckiej, pod koniec 1942 r., dała schronienie ośmiorgu Żydom. Wszyscy oni padli ofiarą bestialskiego mordu z rąk niemieckich żandarmów.

Reżyser filmu próbuje opowiedzieć tę dramatyczną historię głosem jej uczestników, współczesnych badaczy oraz kilku pokoleń mieszkańców Markowej. Opiera się na tak ważnych świadectwach jak zbiór fotografii wykonanych przez Józefa Ulmę, jego listy, książki czy zachowane pamiątki; zeznania złożone przez świadków w 1958 roku w procesie jednego z morderców – niemieckiego żandarma Josepha Kokotta; relacje ostatnich żyjących w Izraelu i w Kanadzie ocalonych żydowskich mieszkańców Markowej i okolic.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Centrum Kultury w Ławaryszkach.