Program wydarzeń 11 marca – Dzień Odzyskania Niepodległości Litwy

godz. 13:00 – msza św. w Bazylice Archikatedralnej.

godz. 13:30 – występ reprezentacyjnej orkiestry dętej policji litewskiej na Placu Ratuszowym.

godz. 14:30 – występ kwintetu instrumentów dętych „Pabbrass” na placu S. Moniuszki (w pobliżu kościoła św. Katarzyny, ul. Vilniaus 30).

do godz. 17:00 – w Sejmie odbędą się zajęcia edukacyjne, quizy wiedzy i kreatywne warsztaty dla dzieci oraz wystawy tematyczne.

do godz. 18:00 – godziny otwartych drzwi w Państwowym Centrum Wiedzy (Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centras, wejście od ul. Totorių 28).

do godz. 17:00 – godziny otwartych drzwi w I izbie Sejmu, Galerii Litewskich Obrońców Wolności i Galerii Witraży. Występy grup plastycznych, warsztaty twórcze dla dzieci, projekcje krótkometrażowych filmów dokumentalnych, wystawy.

Podczas imprez będą obowiązywać ograniczenia w ruchu

11 marca w godzinach od 7:00 do 17:00 będzie obowiązywał zakaz ruchu na al. Giedymina (odcinek od ul. A. Goštauto do ul. Gynėjų) oraz na ul. Gynėjų (odcinek od al. Giedymina do ul. A. Tumėno).

do godz. 17:00 parkowanie będzie zabronione na ul. Gynėjų (odcinek od al. Giedymina do ul. A. Tumėno).

Parkowanie będzie również zabronione na parkingach w pobliżu Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru oraz w pobliżu dzwonnicy katedralnej.

Na imprezy – bezpłatną komunikacją miejską

Jak co roku 11 marca komunikacja miejska będzie dostępna za darmo. Autobusy i trolejbusy będą kursować według sobotnich rozkładów jazdy, jednak w związku z powyższymi wydarzeniami mogą wystąpić opóźnienia na trasach przecinających al. Giedymina oraz ul. T. Vrublevskio i Šventaragio. Wpłyną one na godziny odjazdów autobusów nr. 1G, 3G, 10, 11, 22, 33, 53, 73 i 88 oraz trolejbusów nr. 2, 3, 4, 6, 10, 12 i 17.