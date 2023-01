Program obchodów jubileuszu 700-lecia Wilna 25 stycznia

Nie można przegapić takiej okazji! 25 stycznia 2023 r. Wilno będzie obchodzić swój jubileusz i wkroczy w ósme stulecie. Nie tylko w styczniu, ale przez cały 2023 r. na gości w stolicy czeka wiele różnorodnych imprez – od sztuki do historii, od przygód do wiedzy, od festiwali do miłych imprez wspólnotowych. W ciągu 700 lat Wilno zgromadziło w sobie bogate pokłady kultury, dlatego teraz jest przygotowane na ujawnienie swoich tajemnic. Publikujemy różnorodny program wydarzeń w dniu jubileusza Wilna!