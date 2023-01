Prezydent Ukrainy przyznał Wilnu tytuł Miasta Ratownika

„Za okazanie humanizmu, współczucia i solidarności z narodem Ukrainy, wszechstronną pomoc obywatelom Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny z powodu zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także za zdecydowane wsparcie Ukrainy w obronie jej niepodległości i suwerenności niniejszym zarządzam nadanie miastu Wilno honorowego tytułu Miasto-Ratownik” – czytamy w dekrecie, który podpisał prezydent Ukrainy.

O przyznaniu tytułu poinformował ambasador Ukrainy w Wilnie Petro Beszta podczas wtorkowej uroczystości z okazji przypadającej w środę 700. rocznicy założenia Wilna, która odbyła się w wileńskiej filharmonii.

„Od jedenastu miesięcy robimy wszystko co w naszej mocy, by pomóc Ukrainie (…), bo jest to też nasza wojna” – powiedział mer Wilna Remigijus Szimaszius, dodając, że przyznanie honorowego tytułu Miasta Ratownika „jest pięknym wyrazem wdzięczności”.

Mer, nawiązując do 700. rocznicy założenia Wilna, oznajmił, że „miasto jest gotowe do udzielenia Ukrainie (kolejnej transzy) pomocy humanitarnej w wysokości 700 tys. euro”. Pomoc trafi do partnerskich miast Kijowa i Lwowa.

Tytuł Miasta Ratownika prezydent Zełenski ustanowił w ubiegłym roku. Otrzymały go już Rzeszów, Przemyśl oraz Praga.