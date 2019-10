vdu

„Gotowi jesteśmy do jeszcze bliższej współpracy z Sojuszem i przyspieszenia przygotowań do członkostwa z NATO. Nie usuwamy jednocześnie z agendy możliwości przyłączenia Ukrainy do Planu Działań na rzecz Członkostwa (ang. Membership Action Plan – MAP)” – powiedział na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

„Jesteśmy gotowi już dziś, by praktycznie udowadniać, że Ukraina zasługuje na taki format relacji z Sojuszem – podkreślił Zełenski.