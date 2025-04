Prezydent: T. Valentėlis był litewskim bohaterem walczącym o wolność

„Pożegnaliśmy bojownika o wolność Litwy – tak śmiałbym nazwać naszego ochotnika” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

„Choć był bardzo młody, był też wyjątkowo dojrzały, ponieważ rozumiał, że wojna na Ukrainie to nie tylko walka Ukrainy o wolność – to nasza wspólna walka o wolność. To, co dzieje się na Ukrainie, dotyczy również Litwy” – dodał.