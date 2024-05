Prezentacja książki „Unique Treaty. Relation between the Republic of Poland and the Republic of Lithuania (1994-2024)”

17 maja o godz. 10:00 w Ambasadzie RP w Wilnie odbędzie się prezentacja książki „Unique Treaty. Relation between the Republic of Poland and the Republic of Lithuania (1994-2024)”, pod redakcją dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i doc. dr Andrzeja Pukszto.