Prezentacja książki o Solecznikach i okolicach

To już piąta książka, po publikacjach „W stronę Solecznik”, (2002, 2005 i 2007), „W Dziewieniszkach i dalej” (2008), „W dolinie Mereczanki” (2014), i „W ejszyskiej stronie” (2017), przygotowana staraniem wiernego Przyjaciela i Sympatyka Ziemi Solecznickiej, historyka i krajoznawcy Mieczysława Machulaka.

Publikacja ta jest cenną próbą ocalenia dla przyszłych pokoleń historii naszych przodków, dziejów ziem, terenów, którymi dzisiaj gospodarujemy. Opierając się na źródłach archiwalnych, autor kreśli w niej bogatą panoramę życia miejscowości na przestrzeni kilku wieków. Z pewnością, publikacja przyczyni się do upowszechnienia wiedzy, budowania tożsamości lokalnej i postaw obywatelskich. Ponadto, będzie stanowić doskonałe narzędzie promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego rejonu solecznickiego. Będzie to również źródło wiedzy o lokalnej historii, ludziach, wydarzeniach, zabytkach czy obiektach przyrody. Książka spełnia wymogi opracowania naukowego, będąc jednocześnie dla czytelnika sentymentalną podróżą w głąb czasów, możliwością poznania losów przodków i ich dokonań w miejscowościach, malowniczo położonych nad Solczą i Wisińczą.

– Przed 20 laty samorząd połaniecki, którego pracownikiem jestem, w ramach współpracy z samorządem rejonu solecznickiego podjął się opracowania materiału promocyjnego. Miał to być nieduży folder. Tymczasem, kiedy zacząłem zbierać materiał, bo to mi przypadło w udziale przygotowanie publikacji, to zobaczyłem, że ciekawej informacji jest bardzo dużo i nie sposób tego zmieścić w małym folderku. Tak powstała moja pierwsza książka „W stronę Solecznik”. Wciągnąłem się tak, że zacząłem poszukiwać materiału o innych miejscowościach, czego wynikiem są następne cztery pozycje. Chciałbym wszystkich bardzo zachęcić do pisania. Pisania o swojej miejscowości, gromadzenia wspomnień. Ludzie odchodzą i wiele rzeczy odchodzi w niepamięć. A tak być nie może, szczególnie tu, na Wileńszczyźnie, na Ziemi Solecznickiej, tak bogatej na wydarzenia – powiedział Mieczysław Machulak.

W spotkaniu wzięli udział wicemer rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz, zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu solecznickiego Grzegorz Jurgo, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach na czele z prezesem Antonim Jankowskim, społeczność rejonu.

– Mówi się, że filozofia jest królową nauk, matematyka – matką wszystkich nauk, ale bez wątpienia historia jest nauczycielką życia. Przez wiele lat historia tej ziemi była deptana, była zacierana na różne sposoby, poniewierana. Dzisiaj tą historię odkrywamy na nowo dzięki książkom pana Mieczysława Machulaka, który przedstawia nam fakty, wydarzenia, osobowości i miejsca, których już nie ma. Dla nas to jest odkrycie prawdy o sobie i za to chciałabym serdecznie podziękować -powiedziała wicemer rejonu Beata Pietkiewicz, która słowa wdzięczności skierowała również pod adresem Krzysztofa Janczyka i Henryka Leśniaka, nazywając ich wartością dodatnią rejonu solecznickiego, którzy swoim stosunkiem i miłością do Ziemi Solecznickiej wnoszą ogomny wkłąd w naszą historię, życie społeczne, budowę tożsamości narodowej.

Podczas spotkania zabrzmiała też poezja o Wileńszczyźnie Krzysztofa Janczyka, którego tom świeżo wydany wierszy tak samo został zaprezentowany dla solecznickiej publiczności.

W sali pałacu uczestnicy mogli też obejrzeć wystawę fotografii konkursu im. Włodzimierza Korsaka, organizowanego przez Henryka Leśniaka. W konkursie wzięli udział również miłośnicy fotografii rejonu solecznickiego, a zwycięzcy – Krystyna Sławińska, Irena Kołosowska i Gienadij Baranowicz – zostali uhonorowani dyplomami i pamiątkami.