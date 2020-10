Prezentacja książki „By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców”

,,To jest bardzo potrzebny zasobnik z podpowiedziami dla rodziców, opiekunów, wychowawców, wszystkich tych, którzy się edukacją zajmują i chcą do tego podchodzić w sposób nowatorski i nowoczesny. To jest kompendium wiedzy i drogowskaz, który być może wielu praktykom dostarczy nowych informacji, wielu laikom otworzy oczy na inny sposób podejścia do młodego człowieka. (…) Każde dziecko ma szansę i powinno mieć szansę na edukację i kształcenie przy użyciu współczesnych środków. Poprzez nasze projekty stawiamy na integrację młodzieży i uczenia się od siebie nawzajem” – powiedział Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.

Mikołaj Falkowski/ Fot. Roman Niedźwiecki

,,Ta książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku do lat 18. Można tutaj znaleźć wskazówki dla tych najmniejszych i tych średnich, i dla tych dorastających” – dodał Mikołaj Falkowski.

Publikacja ,,By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców” jest pierwszą tego typu publikacją na Litwie, która ma posłużyć jako lokalny poradnik dla rodziców i nauczycieli.

Pedagodzy z Polski i Litwy stworzyli cykl artykułów, które stanowią kompendium wiedzy dla rodziców i wychowawców.

,,Widziałem w przedszkolach, szkołach, że naszym pedagogom brakuje wiedzy. (…) Zorganizowaliśmy specjalne szkolenia dla nauczycieli. Zapotrzebowanie na to jest duże” – zauważył Andrzej Łuksza, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona”.

Andrzej Łuksza/ Fot. Roman Niedźwiecki

Wiele w uwagi w tej książce poświęcono współczesnym technologiom i przedstawia bogatą bazę materiałów do rozwijania poszczególnych uzdolnień. Dzieci pod kierownictwem dorosłych mogą zajrzeć do tego, bo rolą dorosłych nadal jest kontrolowanie tego, co robi w Internecie – zauważają inicjatorzy projektu.

,,Mocą edukacji na Wileńszczyźnie są ludzie, na których opiera się edukacja. Pomimo roznych trudności, które napotykają na drodze wciaż chcą uczyć. To jest siła, że się żyje w dwóch językach, w dwóch kulturach i dwoch historiach” – powiedziała dr Joanna Łukasiewicz Wieleba, współredaktor publikacji.

W ksiażce znajdziemy publikacje specjalistów z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wśród autorów z Wileńszczyzny znaleźli się m.in.: Tomasz Bożerocki – historyk, doktor nauk społecznych z dziedziny komunikacji i informacji, nauczyciel, Diana Judkiewicz – socjolog, specjalista planowania kariery oraz zarządzania placówkami oświatowymi, wicedyrektorka i doradca zawodowy Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Józef Kwiatkowski – prezes Macierzy Szkolnej, Halina Stankiewicz‐Mordas – lituanistka z Liceum im. Adama Mickiewicza Wilnie, Danuta Szejnicka – polonistka w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, metodyk Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy, prezes Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, Anna Pawiłowicz‐Janczys – pedagog specjalny, pracownik Narodowej Agencji Edukacji przy Ministerstwie Oświaty, Nauki i Sportu Litwy oraz założycielka grupy „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” na Facebooku.

Fot. Roman Niedźwiecki

Publikacja ,,By nie zgasić w dziecku ciekawości świata. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców” jest darmowa. Zostało wydanych 2 000 egzemplarzy. Do odebrania będzie na recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie.