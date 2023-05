Prezent dla strażaków w Białej Wace od partnerów z Polski

Na spotkanie przybyli mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer Józef Rybak, starosta gminy butrymańskiej Wanda Bielska, komendant straży pożarnej rejonu solecznickiego Iwan Wilkaniec, komendant służby ratowniczej rejonu solecznickiego Witalijus Kapusta, burmistrz Miasta Knyszyn Jarosław Chmielewski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej generał Sebastian Zdanowicz, zastepca komendanta Wojewódzkiego PSP brygadier Marcin Bielakowicz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach st. bryg. Artur Przeborowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie st. brygadier Marcin Wierel, wójt gminy Dobrzyniewo Duże Wojciech Cebulski, strażacy rejonu solecznickiego.

Wydarzenie rozpoczęło się msza świętą, celebrowaną przez Wojciecha Ejsmonta, kapelana Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podlaskiego oraz proboszcza parafii butrymańskiej księdza Józefa Aszkiełowicza. To dzięki niemu nawiązała się współpraca strażaków rejonu solecznickiego z województwem podlaskim, której efektem jest trzeci wóz strażacki dla rejonu solecznickiego. Jesienią 2021 r. pierwszy pojazd przekazano dla straży pożarnej w Butrymańcach, w grudniu 2022 roku nowy wóz otrzymali strażacy z Podborza, a 13 maja – białowaccy strażacy.

Podczas mszy duchowni modlili się za wszystkich strażaków, za ludzi walczących z żywiołami, prosząc o wszelkie łaski dla każdego z nich.

– Dziś świętujemy przeniesiony z 4 maja dzień Świętego Floriana. Ten dzień obchodzony jest raz do roku, jednak w rejonie solecznickim świętowany częściej. Spotykamy się, radujemy, gratulujemy sobie, dziękujemy nawzajem. Nie doszłoby do tego, gdyby nie proboszcz ksiądz Józef Aszkiełowicz. To on wraz z samorządem rejonu solecznickiego wziął strażaków pod swoje skrzydła i zgodził się nimi opiekować. Druga strona medalu to prawdziwi przyjaciele, których można tak samo nazwać aniołami. Dziękuję za szczerą i bardzo realną pomoc, za przyjazne stosunki dla naszych przyjaciół z Polski – powiedział mer rejonu Zdzisław Palewicz, kierując słowa uznania dla zebranych.

Po nabożeństwie mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz z okazji Dnia Świętego Floriana wręczył podziękowania drużynom strażackim z Butrymańc, Podborza i Merkisa oraz strażakowi ochotnikowi Walerijowi Wojciechowiczowi. Spotkanie stało się okazją do podziękowania ludziom, którzy pracowali podczas pożaru 11 lutego w Białej Wace. Listy z podziękowaniami za nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych i uratowanie życia ludzkiego otrzymali strażacy z Białej Waki Władysława Bogdziewicza i Wiktora Giniewicza. Podziękowania odebrali nie tylko strażacy, ale również mieszkaniec, który jako pierwszy przybył na miejsce i uratował człowieka. Jest to Andrej Narkiewicz, pracownik UAB „Tvarkyba”.

– Ze swojej strony dziękuję moim kolegom z Polski za stałą pomoc w dostarczaniu pojazdów strażakom, a drużynom straży pożarnej rejonu solecznickiego za pracę. Liczę na dalszą ścisłą współpracę. Dziękuję! – powiedział Witalijus Kapusta, szef służby ratowniczej rejonu solecznickiego.

Medale straży ratowniczej zostały wręczone strażakowi Witolowi Giniewiczowi z drużyny przeciwpożarowej w Białej Wace oraz Jarosławowi Jasielonisowi, strażakowi z Butrymańc.

Na placu przy kościele proboszcz ks. Józef Aszkiełowicz poświęcił wóz strażacki, który będzie służył nie tylko dobru gminy białowackiej, ale także mieszkańcom całego rejonu. Jarosław Chmielewski, burmistrz Knyszyna, przekazał kluczyki do wozu strażackiego dla straży pożarnej w Białej Wace. Naczelnik straży Iwan Wilkaniec poinformował również, że po otrzymaniu nowego wozu strażackiego w Podborzu, stary pojazd zostanie przekazany dla straży pożarnej w Merkis.