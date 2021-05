Premierzy Polski i Litwy podpisali akt erekcyjny o rozbudowie Domu Kultury Polskiej w Wilnie

Akt erekcyjny podpisali również m.in. wicemer Wilna Edita Tamošiūnaitė, pełnomocnik do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak oraz szef Kancelarii Premiera RP Michał Dworczyk.

Na początku uroczystej ceremonii premier Litwy Ingrida Šimonytė złożyła życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. „Sądzę, że jest to ważne święto wspólnoty. Czuję się zaszczycona tym, że mogę wziąć udział w tym wydarzeniu. Miło mi, że mimo pandemii COVID-19 jednak możemy świętować to, co jest tego warte. Zgromadziliśmy się tu licznie, aczkolwiek bezpiecznie. Wspominamy dzień, w którym podpisujemy Akt Erekcyjny dotyczący rozbudowy Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wiemy, że już od długiego czasu – kilku dziesięcioleci – w tym budynku działa wiele organizacji, zespołów i inicjatyw. Jestem jednak absolutnie pewna, że po rekonstrukcji będzie ich jeszcze więcej” – zapewnia Šimonytė.

Premier Litwy przypomniała, że Litwini w Suwałkach w ubiegłym roku założyli fundament swojego centrum kultury. „Bardzo cieszymy się ze wsparcia polskiego rządu. Twórczość, kultura i projekty artystyczne zbliżają społeczności i pomagają lepiej poznać się nawzajem, jak również ocenić siebie ze strony. W każdym domu bywają spory, ale dzisiaj chcę zaprosić do otwartej dyskusji. Nie wątpię, że właściwa współpraca i wzajemne zaufanie pomoże osiągnąć realne zmiany. Symboliczne, że akurat teraz w Muzeum MO trwa wystawa „Trudny wiek. Szapocznikow-Wajda-Wróblewski” („Sunkus amžius. Szapocznikow–Wajda– Wróblewski“)” – przypomina premier Litwy.

Ingrida Šimonytė/ Fot. Roman Niedźwiecki

Šimonytė podkreśliła również wagę jutrzejszych obchodów. „Jutro obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. To jest polski dzień narodowy, z powodu którego chcę serdecznie pogratulować. Litwa i Polska w ciągu stuleci osiągnęła wiele wspólnych celów. Czasami, oczywiście, cierpieliśmy z powodu bolesnych porażek. Nauczyliśmy się jednak tego, że jesteśmy razem silniejsi. Bardzo się cieszę, że wizyty o takiej randze dokonał Mateusz Morawiecki. Bardzo cenimy osobisty wkład Pana Premiera, jeżeli chodzi o udoskonalenie stosunków polsko-litewskich” – dodała.

„Postanowiliśmy dzisiaj, że będziemy aktywnie pracowali nad udoskonaleniem naszych stosunków. W tym są zainteresowali w pierwszej kolejności Polacy mieszkający na Litwie oraz Litwini mieszkający w Polsce. Silny głos Litwy i Polski jest również ważny dla rozwoju demokracji i wolności w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że mieszkańcy Białorusi, a także społeczności polskie i litewskie, mieszkające w tym kraju, już szybko doczekają się dnia, w którym będą mogli same się zastanawiać, jakiego losu potrzebują” – uważa szefowa litewskiego rządu.

Ingrida Šimonytė/Fot. Roman Niedźwiecki

Mówiąc o działalności TVP Wilno, Šimonytė podkreśliła, że różnorodność mediów jest bardzo ważna w kontekscie epoki fałszywych wiadomości i propagandy ze Wschodu. „Wspomnę też o tym, że w przyszłości będziemy się starali o retransmisję innych polskich programów telewizyjnych” – poinformowała.

„Wilno – to miasto wielu kultur i tradycji intelektualnych. Polska kultura zajmuje w nim wyjątkowe miejsce. Czesław Miłosz, który mieszkał w Wilnie, twierdził, że nie może jego zostawić. Wileńska Starówka widywała Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomlę, Teodora Bujnickiego i innych artystów oraz poetów. Ich nazwiska zostały na zawsze wpisane na listę kultury europejskiej. Bardzo cenię wasz wkład w kulturę narodów. Wzbogaca on nasze miasta i kraje” – cieszy się premier Litwy.

Fot. Roman Niedźwiecki

Tymczasem premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział, że dzisiejszy dzień jest wspaniałą okazją do celebrowania polsko-litewskich stosunków i wspólnej historii. „To wielki dzień w naszej historii, który tak dobitnie przypomina o naszych wspaniałych osiągnięciach. Bolesnym momentem jest to, co może nas spotkać, jeżeli popełniamy błędy. Jest dla mnie ogromną radością, że państwo litewskie oraz polskie i nasze dwa narody, zwłaszcza w ostatnich latach, tak dobrze rozumieją nie tylko język przeszłości, ale również przyszłości. Połączyły nas jak osiągnięcia w dziedzinie politycznej, jak też dyplomatycznej, ale w szczególności w dziedzinie kultury, literatury, czy sztuki. Rozumiemy również wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Szukamy tego wspólnego mianownika, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Coraz lepiej nam się to udaje. Bardzo dawno nie było w naszej wspólnej historii tak znakomitego okresu, w jakim się znajdujemy” – cieszy się premier Polski.

Mateusz Morawiecki/ Fot. Roman Niedźwiecki

Według niego, jest to okres wręcz znakomity, ale jednocześnie pełen wielkich wyzwań i pułapek. „Pułapek, które wiążą się z niebezpieczną polityką naszego wielkiego sąsiada ze Wschodu. Polityką, której musimy dać odpór poprzez właściwą narrację informacyjną. Do takiej właściwej narracji ma się przyczynić TVP Wilno. Ma ono służyć równocześnie umacnianiu dobrych relacji polsko-litewskich. Dziękuję pani premier Ingridzie Šimonytė za to, że sprzyja budowaniu relacji polsko-litewskich. Mało jest aspektów życia, tak mocno łączących, jak wspólne przeżywanie kultury, literatury, sztuki. To one mają w sobie magnetyczną moc zbliżania narodów. Takim miejscem będzie Dom Kultury Polskiej w Wilnie” – dodał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki/Fot. Roman Niedźwiecki

„Wilno w kulturze litewskiej, polskiej, europejskiej – to miasto wielu wspaniałych kultur. Przeżywały one tutaj wspaniałe chwile. Tutaj w Wilnie mocno czuć nie tylko polskie serce, ale przede wszystkim tę chęć dążenia naszych dwóch narodów do współpracy. Oby była ona trwałą, dobrą, mocną i stabilną podstawą naszej polityki w przyszłości” – życzył szef polskiego rządu.

Po uroczystym otwarciu odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z Polakami – przedstawicielami partii politycznych i organizacji społecznych.