Premiera teledysku Wilenki do piosenki „Walc Wileński”

Teledysk do piosenki „Walc Wileński” w interpretacji zespołu „Wilenka” opowiada o losie młodych ludzi z Wilna, o wspólnych marzeniach, pierwszej miłości i radości, wspólnych planach na przyszłość. Zaczyna się emigracja, czyli repatriacja Polaków z Wileńszczyzny do Polski. Polacy zostawiają swoje majątki, mieszkania i wyjeżdżają całymi rodzinami. Rodzina dziewczyny też postanawia wyjechać do Polski, chłopak nie zdąża się z nią pożegnać i tylko medalik z Matką Boską Ostrobramską, którego nie zdążył przekazać na pamiątkę, pozostaje, przypominając przez długie lata o ukochanej.

Fot. Joanna Bożerodska

Wzruszenie, łzy, tęsknota i wciąż żywa miłość – wszystko w sercu pozostaje, tak jak miłość do najpiękniejszego miasta świata, do miasta rodzinnego – Wilna.

Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” jest pierwszym i najstarszym polskim zespołem dziecięco-młodzieżowym na Litwie. Został założony w 1971 r. Zespół działa przy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. „Wilenka” składa się z siedmiu grup wiekowych chóralnych i tanecznych (4 chóry oraz 3 grupy taneczne) i razem stanowią ponad 200 – osobową rodzinę. Częścią składową zespołu jest kapela.

Podstawę twórczości zespołu stanowi folklor Wileńszczyzny, różnych regionów Polski, Litwy, jak też narodów Bałkańskich. „Wilenka” jest dobrze znana na Litwie, aktywnie uczestniczy w różnorodnych festiwalach, projektach międzynarodowych, konkursach, często koncertuje na scenach Polski, niejednokrotnie występowała w Norwegii, na Węgrzech, na Białorusi, Bulgarii, Rosji, we Włoszech, na Łotwie. Dużym powodzeniem cieszą się Obrazki, osnute na podstawie folkloru autentycznego Wileńszczyzny, takie jak „Kaziuki wileńskie”, „Wesele”, „ Dożynki”, „Zapusty” i inne. Za całokształt twórczości artystycznej, popularyzację folkloru polskiego wśród dzieci i młodzieży w 2011 r. zespół został uhonorowany medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”. Z dziećmi i młodzieżą pracuje zawodowa wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Fot. Joanna Bożerodska

Muzyka – Aleksander Kalinow

Słowa – Aleksander Śnieżko

Zdjęcia i montaż – Joanna Bożerodska

Scenariusz – Joanna Bożerodska, Renata Juzokienė

Nagranie – Ignas Juzokas, Daniel Zaranka

Wykonanie – Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”

Rajmund Bużyński (akordeon), Mirosław Dmuchowski (skrzypce)

Główne role – Katarzyna Patrycja Liman, Paweł Gawerski, Władysław Poczopko, Irena Poczopko

Kierownik artystyczny – Janina Łabul

Chórmistrz – Renata Juzokienė

Choreograf – Aneta Kozłowska