Premiera spektaklu tanecznego ZJAWY na podstawie „Dziadów” Adama Mickiewicza i warsztaty taneczne dla młodzieży

Warsztaty taneczne – 13 czerwca 2022 roku, godz. 12.00, Białoruskie Muzeum I. Łuckiewicza w Wilnie (ul. Vilniaus 20).

Spektakl – 15 czerwca 2022 roku, godz. 17.00, Ratusz Wileński (ul. Didžioji 31).

Z czym kojarzą się „Dziady”? Adam Mickiewicz? Twórcy spektaklu chcą spojrzeć od nowa na ten utwór, który zebrany w całość utworzył mistyczny zapis kulturowo-społeczny osadzony w wyobraźni autora i realiach zaborów.

Chcą wraz z odbiorcami przeczytać go na nowo.

Skąd zatem Białoruś? Pomysł na spektakl narodził się w lipcu 2021, niecałe pół roku po stłumieniu protestów w Białorusi, które były jednym z największych ruchów demokratycznych w historii tego kraju.

Mimo to, po kilku miesiącach pozostały tylko powidoki protestów. Cisza po tych wydarzeniach, ich niewidzialność, była dla autorów pomysłu inspiracją do podjęcia tego tematu i próby ujęcia go w taniec.

Zuzanna i Andrzej – tancerze, którzy sami jako artyści czują się niewidzialni. Pragną oddać głos wam – Białorusinom, emigrantom, ale również osobom ze wszystkich krajów zaangażowanych w protesty.

W Wilnie, mieście Mickiewicza, przeprowadzą warsztaty oraz wystawią premierę spektaklu na żywo.

Co robiłeś/aś 9 sierpnia 2020 roku? Co czułeś/aś? Co czujesz teraz?

Podziel się z nami wydarzeniem, opowieścią, zdjęciem, rysunkiem, tańcem…

Przywołujemy Was, którzy czujecie się niewidzialni.

Zjawy to Ci, którzy ukazują się.

Zjawy to Ci, którzy przypominają o swoim istnieniu.

„Zjawy”. Spektakl performatywny na motywach „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Premiera: 15.06.2022, godz.17.00, Ratusz w Wilnie

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób zaawansowanych w tańcu, jak i początkujących.

Podczas warsztatu chcemy zająć się tematem pamięci. Pamięć jest czymś ulotnym, zmiennym i bardzo subiektywnym. Skupimy się na wspomnieniach związanych z dzieciństwem i z tęsknotą, ale również postaramy się wytworzyć wspomnienia nowe, związane z poezją Adama Mickiewicza. Warsztat oparty będzie na zadaniach twórczych, ale również na prostych ćwiczeniach pomagających w zapamiętywaniu. Prosimy o przyniesienie wygodnych ubrań i butów, a także drobnych przedmiotów – zdjęć, pamiątek, skarbów – związanych z jakimś wspomnieniem.

Koncept i choreografia: Zuzanna Kasprzyk-Molenda, Andrzej Molenda

Wideo: Iryna, Antos Sivih

Muzyka: Karlis Klaubergs

Taniec: Daria Sheibak / Zuzanna Kasprzyk



Wstęp na spektakl wolny. Udział w warsztatach nieodpłatny. Informacja pod tel.: (8 5) 2329774.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Roku Polskiego Romantyzmu.

Organizatorzy: Lodka Production, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polski w Wilnie

Partnerzy: Ratusz Wileński, Białoruskie Muzeum I. Łuckiewicza w Wilnie