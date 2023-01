Premiera filmu „Tu mówi Szwejk”

Data premiery filmowej, to także oddanie hołdu obrońcom wolności Litwy i przypomnienie napaści na nasze państwo w 1991 roku.

Przytulne, nowoczesne kino w awangardowej dzielnicy Popławy (Paupys). Wypełniona po brzegi sala. Radosny nastrój wyczekiwania na coś nowego i zaskakującego. Nie zawiedliśmy się! Spektakl, który otrzymał nowe życie dzięki adaptacji filmowej telewizji TVP Wilno i TVP Kraków, wzbogacony dźwiękiem, obrazami, zdjęciami z miejsc i wydarzeń związanych z powieścią, zachwycił! Stało się to dzięki pracy wielu osób, reżyserów, a szczególnie dzięki grze odtwórcy roli żołnierza Szwejka- Edwarda Kiejzika. Brawura, satyra, żart, ironia śmieszyły, smuciły, zmuszały do refleksji. Bardzo dziękuję dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania filmu i polecam obejrzenie go na dużym ekranie.

Mirosława Naganowicz