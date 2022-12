Premiera filmu „Bracia Ławrynowiczowie”

Bracia Ławrynowiczowie to legendy koszykówki. Reprezentanci litewskiej drużyny narodowej, mistrzowie i finaliści najważniejszych rozgrywek, którzy zdobywali doświadczenie, grając w najlepszych europejskich klubach. Ich pasję, życie prywatne oraz wzloty i upadki ukazuje najnowszy reportaż w reżyserii Justyny Szubert-Kotomskiej pt. „Bracia Ławrynowiczowie”. A wszystko to wzbogacone jest zdjęciami z rodzinnego archiwum Ławrynowiczów oraz wspomnieniami rodziców Krzysztofa i Dariusza, ich trenerów i kolegów z drużyny.

Zachęcamy do obejrzenia tego wyjątkowego dokumentu i wyruszenia w niezwykłą podróż z braćmi Ławrynowiczami poprzez ich życie, karierę i to, co dla nich najważniejsze. Po projekcji filmu zaplanowane jest także spotkanie z Dariuszem i Krzysztofem. Film oraz spotkanie będą w języku polskim z tłumaczeniem na litewski.

Wstęp wolny.