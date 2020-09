Premier Morawiecki w Pałacu Władców. Podpisano deklarację o strategicznym partnerstwie i Białorusi

Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki przybył do Wilna w środę wieczorem. Po porannym spotkaniu z Prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą oraz złożeniu wieńców na wileńskiej Rossie, wspólnie z premierem Sauliusem Skvernelisem Morawiecki udał się do Pałacu Władców.

Saulius Skvernelis i Mateusz Morawiecki/Fot. Joanna Bożerodska

Podczas wspólnego posiedzenia Rady Ministrów Republiki Litewskiej i rządu Rzeczypospolitej Polskiej poruszono szczególny kontekst historyczny, w którym odbyło się spotkanie polityków.

„Dzisiejszy dzień jest symboliczny. Właśnie tego dnia, 81 lat temu, wprowadzając przestępcze działania uzgodnione przez nazistowskie Niemcy i stalinowski Związek Radziecki, rozpoczęto atak ZSRR na Polskę” – zainaugurował spotkanie premier S. Skvernelis.

Saulius Skvernelis i Mateusz Morawiecki/Fot. Joanna Bożerodska

W swoich przemówieniach premierzy obu państw poruszyli kwestię pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, która w ostatnich miesiącach znacznie wpłynęła na życie obywateli zarówno na Litwie, jak i w Polsce.

„Chciałbym pogratulować premierowi i stronie litewskiej tak skutecznej walki z koronawirusem. (…) Wiele naszych działań wzorowaliśmy na zaproponowanych przez Republikę Litewską i rząd litewski rozwiązaniach” – oświadczył premier M. Morawiecki.

Polski prezes rady ministrów pochwalił także sytuację gospodarczą w kraju. „Z zazdrością patrzymy na wskaźniki ekonomiczne, ponieważ według wielu niezależnych ekspertów Litwa ma szansę być na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, a Polska na drugim” – powiedział premier RP.

„Jesteśmy troszkę zazdrośni o to, ale myślę, że wynik tak dla Litwy, jak i dla Polski będzie całkiem dobry” – dodał.

Fot. Joanna Bożerodska

Poruszając kwestię mniejszości polskiej na Litwie oraz Litwinów zamieszkujących Polskę, obaj premierzy wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy oraz zapowiedzieli przyszłe działania w kontekście oświaty.

„Zwracamy szczególną uwagę na sytuację Polaków na Litwie oraz Litwinów w Polsce, a także na zapotrzebowania kulturalne i oświatowe mniejszości narodowych. Współpraca obu rządów pomogła realizować transmisje programów telewizyjnych w językach mniejszości w każdym z krajów” – powiedział premier Skvernelis.

„Zaopatrzyliśmy uczniów w podręczniki oraz rozwiązaliśmy inne problemy. Dzisiaj ministrowie oświaty podpiszą plan strategiczny dotyczący współpracy w sferze edukacji” – dodał.

Podobne odczucia w kwestii współpracy ze stroną litewską wyraził premier Polski. „Cieszę się także, że nasze relacje przekładają się na dobrą współpracę w zakresie wspierania Litwinów w Polsce i Polaków, którzy mieszkają na Litwie. Będzie podpisana wspólna deklaracja i nasi ministrowie edukacji narodowej będą mieli bardzo pozytywne rozwiązania do zaproponowania” – zapowiedział premier.

Saulius Skvernelis/Fot. Joanna Bożerodska

Podczas wspólnego posiedzenia rządów omówiono także temat sytuacji na Białorusi oraz brutalnie tłumionych protestów, które przeszły przez kraj w reakcji na oficjalne wyniki wyborów prezydenckich, w których mandat na szóstą kadencję zdobył dotychczasowy przywódca, Alaksander Łukaszenka.

„Reakcja Litwinów była natychmiastowa. Polska także stara się pomagać osobom represjonowanym. Chcemy również wspierać Białorusinów w ich walce o państwo przede wszystkim suwerenne, wolne i demokratyczne” – oświadczył Mateusz Morawiecki.

„Cieszymy się, że rządy Litwy i Polski okazały wsparcie mieszkańcom tego kraju. Wysyłamy sygnał, że losy Białorusi muszą zależeć od chęci ludności państwa. Po to są potrzebne wolne i niezależne wybory. Popieram pomysł Morawieckiego w UE dotyczący pakietu pomocy dla Białorusi” – poninformował premier Litwy.

„Nie zapomnijmy również o Ukrainie i Gruzji, mieszkańcy których również dążą do wprowadzenia demokratycznych reform, aby się stać częścią wspólnoty europejskiej” – dodał Skvernelis.

Mateusz Morawiecki/Fot. Joanna Bożerodska

W dalszej części spotkania premierzy Polski i Litwy uroczyście podpisali Deklarację Rządu Republiki Litewskiej i Rządu Rzeczypospolitej Polski o partnerstwie strategicznym i Białorusi.

Mateusz Morawiecki i Saulius Skvernelis/Fot. Joanna Bożerodska

„Wspieramy niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Republiki Białorusi. Wspieramy również aspiracje Białorusinów do życia w wolnym i demokratycznym kraju, rządzonym przez przywódców wybranych w wolnych i uczciwych wyborach. Ubolewamy nad niechęcią przywódców tego kraju do uwzględnienia uzasadnionych oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego. Potępiamy przemoc i inne formy przymusu wobec ludu i wzywamy do jak najszybszego przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów prezydenckich” – czytamy w tekście deklaracji.