Nowa praktyka koszenia łąk stosowana w Wilnie

Wiosną tego roku Samorząd Miasta Wilna zastosował nowe zasady pielęgnacji trawników, zgodnie z którymi miasto będzie pełne naturalnych łąk i roślin. Koszenie jest zabronione tam, gdzie nie jest to konieczne. Według gminy „w wielu częściach miasta będą znajdowały się naturalne oazy, które pomogą żyć wygodniej”.

Trawniki koszone będą tylko tam, gdzie jest to konieczne: w otoczeniu budynków mieszkalnych, skwerów i popularnych przestrzeni publicznych.

Nowe przepisy dotyczące pielęgnacji trawników przewidują także koszenie w całym mieście wzdłuż chodników, krawędzi ulic oraz w miejscach, które mogą utrudniać widoczność kierowcom.

„Chciałbym pochwalić Samorząd Wilna, ponieważ właśnie utworzyliśmy ranking gmin podczas Światowego Dnia Ochrony Środowiska, a Samorząd Wilna radzi sobie ze środowiskiem najlepiej. Jednocześnie doceniamy dobrą praktykę zrównoważonej bioróżnorodności, kiedy łąki miasta są koszone nie w okresie kwitnienia, ale po kwitnieniu ”- powiedział S. Gentvilas podczas godziny rządowej.

„Czy to naprawdę jest to, do czego dążymy, czy jest to konsekwencja zielonej gospodarki” – pytał Vytautas Juozapaitis.

S. Gentvilas zapewniał też, że „z praktyki wileńskiej można się uczyć” oraz zachęca ludność do szczepienia się przeciw chorobom przenoszonym przez kleszcze.