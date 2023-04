Pracę rozpoczęła nowa rada i mer rejonu wileńskiego

Uroczyste ślubowanie

Podczas uroczystej ceremonii nowo wybrani radni ślubowali, że będą szanować i przestrzegać Konstytucji i ustaw, rzetelnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki oraz powstrzymywać się od działań naruszających prawa i interesy publiczne mieszkańców rejonu wileńskiego. Ślubowanie złożył też mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz z Partii Socjaldemokratycznej, wybrany w wyborach bezpośrednich. Nadano mu uprawnienia i uroczyście wręczono regalia mera.

Podczas marcowych wyborów samorządowych najwięcej mandatów w Radzie rejonu wileńskiego zdobyła Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin. W tej kadencji mieszkańców rejonu wileńskiego reprezentować będzie 18 radnych z tej partii: Stanisław Adamaitis, Tadeusz Andrzejewski, Wiktor Bojarowicz, Krystyna Boroszko, Teresa Dziemieszko, Iwona Kazakiewicz, Mirosława Klim, Edyta Klimaszewska, Waldemar Klimaszewski, Karolina Pietrusewicz, Robert Rackiewicz, Maria Rekść, Honorata Romanowska, Zbigniew Sinkiewicz, Renata Sobieska, Waldemar Urban, Stanisław Zajankowski i Zygmunt Żdanowicz.

Partia Socjaldemokratyczna ma 7 radnych: Algis Vaitkevičius, Irena Aniukštienė, Ruslanas Baranovas, Martynas Motuzas, Rūta Carik, Tomas Ruzgys, Ieva Galvelytė-Adomavičienė.

Koalicję Centroprawicową (Związek Ojczyzny – Chrześcijańscy Demokraci, Ruch Liberalny, Partia Wolności) reprezentuje 6 radnych: Gediminas Kazėnas, Artūras Želnys, Vaidas Augūnas, Jonas Vasiliauskas, Daniel Ilkiewicz, Stasys Mušeikis.

„Samorządność to sprawa nas wszystkich, i tego, który przemawia teraz z tej trybuny, i tych, którzy będą podejmować ważne decyzje, i tych, którzy każdego dnia pilnie pracują, aby mieszkańcy otrzymali najlepsze usługi publiczne, i tych, którzy każdego dnia domagają się rozwiązywania problemów. Samorządność tworzymy wszyscy razem. Pielęgnujmy to, co już osiągnęliśmy, zadbajmy o kontynuację dobrych prac, bądźmy zawsze blisko naszych mieszkańców i uczyńmy wszystko, aby w rejonie wileńskim wszystkim dobrze się mieszkało” – powiedział nowy mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, zwracając się do radnych, pracowników samorządu i gości.

Mer Robert Duchniewicz skierował wyrazy podziękowania również dla wieloletniej mer rejonu wileńskiego Marii Rekść. Wręczył kwiaty i podziękował za wieloletnią pracę, za wspaniały zespół samorządowców, który stworzyła.

Powołanie komitetów

Podczas drugiej, roboczej części posiedzenia zatwierdzono skład komitetów Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Komitet Gospodarki i Finansów: Wiktor Bojarowicz, Gediminas Kazėnas, Edyta Klimaszewska, Waldemar Klimaszewski, Martynas Motuzas, Tomas Ruzgys, Zygmunt Żdanowicz.

Komitet Zdrowia, Rodziny i Spraw Socjalnych: Krystyna Boroszko, Ieva Galvelytė-Adomavičienė, Daniel Ilkiewicz, Iwona Kazakiewicz, Karolina Pietrusiewicz.

Komitet Praworządności i Rozwoju Samorządności: Vaidas Augūnas, Rūta Carik, Teresa Dziemieszko, Zbigniew Sinkiewicz, Renata Sobieska, Algis Vaitkevičius, Stanisław Zajankowski.

Komitet Wsi, Gospodarki Miejscowej i Planowania Terenu: Stanisław Adamaitis, Tadeusz Andrzejewski, Irena Aniukštienė, Robert Rackiewicz, Artūras Želnys.

Komitet Oświaty, Kultury, Sportu i Do Spraw Młodzieży: Ruslanas Baranovas, Mirosława Klim, Stasys Mušeikis, Maria Rekść, Honorata Romanowska, Waldemar Urban, Jonas Vasiliauskas.

Przewodniczący komitetów zostaną zatwierdzeni podczas kolejnego posiedzenia Rady.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady ogłoszono utworzenie trzech frakcji: Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (starosta Waldemar Urban), Socjaldemokratów (starosta Ruslanas Baranovas, zastępca Irena Aniukštienė) oraz Koalicji Centroprawicowej (starosta Gediminas Kazėnas, zastępca Artūras Želnys).

Kolejne posiedzenie Rady rejonu wileńskiego zaplanowano wstępnie na 5 maja.