Poznaj Kraków i Małopolskę nie wyjeżdżając z Wilna

Podczas planowanej na najbliższy weekend akcji promocyjnej pracownicy Małopolskiej Organizacji Turystycznej będą rozdawać bezpłatne materiały promocyjne, udzielać informacji o atrakcji turystycznych i możliwościach wypoczynku w Krakowie i regionie. A jest o czym bowiem Kraków i Małopolska to jedne z najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce, zarówno przez turystów krajowych jak i zagranicznych.

To właśnie w Małopolsce znajdziemy aż osiem obiektów i miejscowości wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co stanowi prawię połowę wszystkich obiektów tego rodzaju w Polsce. To w tym regionie znajduję się największa koncentracja terenów górzystych, począwszy od takich pasm górskich jak: Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Gorce, Pieniny, a skończywszy na górach o charakterze alpejskim – Tatrach, najwyższych w Polsce.

Rynek Główny w Krakowie

Rynek Główny w Krakowie z Wieżą Ratuszową i Sukiennicami

Czarny Staw pod Rysami

Tatry – widok na Dolię Pięciu Stawów

To właśnie Małopolska może pochwalić się największą liczbą parków narodowych – a jest ich aż 6 – spośród wszystkich regionów Polski. Informacje o tych oraz pozostałych atrakcjach turystycznych, udzielane będą z pojazdu typu kamper, który już od kilku lat jest wizytówką Małopolski i pełni funkcję mobilnego stoiska informacji turystycznej o regionie.

W dniu 18 lipca br. punkt informacji o Krakowie i Małopolsce dostępny będzie w godzinach 12:00-18:00 w Parku Zakret (lit. Vingio parkas), obok amfiteatru oraz w dniu 19 lipca br. w godzinach 12:00-18:00 na Placu Ratuszowym, obok Ratusza.

Fot. Małopolska Organizacja Turystyczna

Działania promocyjne w Wilnie stanowią cześć kampanii wizerunkowo-promocyjnej Województwa Małopolskiego i Krakowa, skierowanej do Litwinów mieszkających lub odwiedzających większe miasta i miejscowości turystyczne w dniach 16-22 lipca 2020 r. Podobne działania promocyjne przewidziane są również w takich miejscowościach jak Kowno, Nerynga czy Połąga.

Osoba kontaktowa:

Mirosław Bartyzel, +48 660 028 703, mirekb@mot.krakow.pl

Więcej informacji o akcji organizatorzy będą przekazywać w serwisie: https://www.facebook.com/CamperMalopolski

Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie: www.mot.krakow.pl

Więcej informacji o atrakcjach turystycznych regionu: www.visitmalopolska.pl