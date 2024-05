Pozdrowienie mera Samorządu Rejonu Wileńskiego z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

„Z wielką radością pragnę złożyć życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą! To wyjątkowy czas, aby podkreślić i docenić wkład naszych rodaków rozsianych po całym świecie w rozwój oraz promowanie polskości. Polacy w rejonie wileńskim stanowią obecnie 46,75 proc. wszystkich mieszkańców. Jestem głęboko wdzięczny za zaangażowanie moich rodaków, oddanie i determinację w budowaniu

mostów między naszą ojczyzną a Polską. Wasza praca, pasja i duma z polskiego dziedzictwa inspirują wszystkich do większej współpracy

i solidarności. Niech Dzień Polonii i Polaków za Granicą będzie okazją do refleksji nad naszym wspólnym dziedzictwem oraz do celebracji naszych osiągnięć i wkładu w promocję polskości na Litwie” – Mer Robert Duchniewicz.