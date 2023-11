Pożar w domu starców w Wilnie. Zginęły dwie osoby

W wyniku pożaru, do jakiego doszło w czwartek wieczorem w domu starców "Senevita“ w Wilnie przy ul. Balžio, zginęły dwie osoby, trzy kolejne trafiły do szpitala. Jak poinformował dyrektor placówki Petras Jurgilas, 36 osób ewakuowano do sali fizjoterapii. Dziś te osoby zostaną przewiezione do Niemenczyna.