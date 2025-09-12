Pożar na stacji skroplonego gazu wciąż nieopanowany

– „Mamy stabilną sytuację. W nocy kontynuowano wypalanie gazu z jednego naziemnego zbiornika. Być może dobrą wiadomością jest to, że zbiornik nie napełnia się ponownie gazem, ponieważ udało się uszczelnić drogi jego dopływu” – powiedział szef strażaków



– „Wszystko zależy teraz od tego, ile gazu pozostało w zbiorniku” – dodał.

Požėla przyznał, że czwartkowe prognozy mówiące o możliwości opanowania pożaru jeszcze tego samego wieczoru były zbyt optymistyczne.

– „Obecnie sytuacja jest monitorowana i czekamy, aż gaz się wypali. Jak widać, to dość długi proces” – zaznaczył.

Po opanowaniu ognia planowane są prace uszczelniające zbiornik, aby zapobiec niepożądanym reakcjom chemicznym. Jak relacjonował szef PAGD, wczoraj niezgodnie z planem zaczęła się tlić w kilku miejscach ścioła leśna.

– „Moim kolegom przyszło nieustannie czuwać, obserwować i aktywnie gasić. Gaszenie ścioły jest niewdzięczne, ponieważ ma ona charakter torfiasty. W nocy rozpoczęły się intensywne opady deszczu – w pewnym sensie przyszły nam z pomocą, pomagając chłodzić cysterny i walczyć z ogniem w poszyciu” – powiedział.

Czynności dochodzeniowe w stacji gazowej zostaną przeprowadzone dopiero po całkowitym ugaszeniu pożaru. Według ministra spraw wewnętrznych Władysława Kondratowicza, wstępne ustalenia wskazują, że ogień wybuchł na skutek naruszenia warunków pracy.

Pożar wybuchł w środę rano na stacji napełniania skroplonego gazu w Wace Trockiej: zapaliło się osiem wagonów, a następnie jeden ze stacjonarnych zbiorników. Jeden pracownik został ranny i trafił do szpitala.

Spółka „Orlen Lietuva” potwierdziła, że wagony, które zapaliły się i eksplodowały, należą do firmy, zaś incydent miał miejsce na terenie należącym do „Jozita”.