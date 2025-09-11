Pożar na stacji LPG w Wilnie nadal nie jest opanowany

Jak poinformował Donatas Gurevičius, doradca dyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD), akcja gaśnicza prowadzona jest z użyciem opancerzonego pojazdu „Aras”, który ma chronić ratowników przed możliwym wybuchem. Po zamknięciu zaworów w zbiornikach, ogień zmniejszył się, co częściowo ograniczyło ryzyko przegrzania pobliskich cystern.

„Nie osiągnęliśmy jeszcze momentu, gdy można by powiedzieć, że kontrolujemy cały proces spalania i pożar jest w pełni zlokalizowany, ale sytuacja powoli się poprawia” – mówi przedstawiciel Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD), Donatas Gurevičius.

Wciąż jednak obowiązują ograniczenia – mieszkańcy znajdujący się w promieniu kilometra od miejsca zdarzenia nie mogą wrócić do swoich domów, a ruch drogowy w okolicy jest nadal zamknięty. W wyniku pożaru ewakuowano trzech mieszkańców, z czego jedna osoba otrzymała pomoc w zakwaterowaniu.

Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków, którzy chłodzą pobliskie zbiorniki i czekają, aż płonące gazy przestaną się zapalać. W nocy na miejscu akcji obecni byli także medycy, policja oraz służby bezpieczeństwa publicznego.

Pożar rozpoczął się od zapalenia ośmiu cystern kolejowych, a następnie objął jeden z naziemnych zbiorników. W wyniku zdarzenia ranny został jeden pracownik, który trafił do szpitala.

Spółka „Orlen Lietuva” potwierdziła, że zapalone i eksplodujące cysterny należały do niej, a incydent miał miejsce na terenie należącym do „Jozita” w dzielnicy Biała Waka.

Władze Wilna i okolicznych rejonów ogłosiły lokalne stany wyjątkowe w związku z pożarem. Służby nadal monitorują sytuację, jednak całkowita kontrola nad ogniem wciąż nie została osiągnięta.