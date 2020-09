Powrót aktorów Polskiego Teatru „Studio” na Pohulankę

,,Cieszę się, że po dłuższej przerwie wróciliśmy na scenę. Frekwencja pozytywnie nas zaskoczyła. Czuć, że widzowie byli stęsknieni. Bardzo pozytywnie oceniam odbiór” – po jednym ze spektakli powiedziała dyrektor artystyczna Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, Lilia Kiejzik. Dodała, że wystawione przez jej aktorów spektakle były również pierwsze na samej Pohulance. Dotąd, od marca, niczego tu nie wystawiano.

Teatr ,,Studio” wystawił monodram „(Nie)znana” na podstawie zapisków Marilyn Monroe w wykonaniu Justyny Stankiewicz oraz ,,Dziewczynki” na podstawie Ireneusza Iredyńskiego. Oba spektakle poruszają tematykę kobiet, ich wewnętrzne tragedie.

,,Projekt ”Polskie Poniedziałki na Pohulance” będzie kontynuowany. Mam nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje nam planów. Kolejne spektakle naszego teatru zostaną wystawiane już niedługo, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Trans/Misje, który w tym roku odbędzie w Trokach’’ – do udziału zachęca Lilia Kiejzik.

















W sobotę (12 września) o godz. 21 organizatorzy zapraszają do restauracji „Pilialaukis” (ul. Galves120, Troki) na spektakl muzyczny „Witamy w kabarecie” w reżyserii Lilii Kiejzik. We wtorek (15 września) w tym samym miejscu o godz. 12 zostanie wystawiony monodram „Tu mówi Szwejk!” według J. Haškaw reżyserii Sławomira Gaudyna.We środę (16 września) w wileńskim kinie Multikino (ul. Ozo 18) o godz. 18.30 odbędzie się premiera zapisu filmowego spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w reżyserii Sławomira Gaudyna. We czwartek (17 września) w Sali Wielkiej Pałacu Kultury w Trokach (ul. Vytauto 69) o godz. 19 odbędzie się premiera zapisu filmowego spektaklu „Zagubieni we mgłach” wg filmu S. Kozłowa „Jeżyk we mgle” w reżyserii EdwardaKiejzika oraz Sławomira Gaudyna.

,,Serdecznie polecam Międzynarodowy Festiwal Sztuk Trans/Misje. To nie tylko przedstawienia teatralne, ale również wernisaże, warsztaty dla najmłodszych, dyskusje!” – mówi Lilia Kiejzik.

Festiwal rozpocznie się od koncertu legendy litewskiej sceny muzycznej AndriusaMamontovasa. Później odbędzie się ferajna świateł i laserów. ,,Program jest bardzo różnorodny, zresztą tak, jak Troki, a więc zapewniam, że każdy znajdzie coś dla siebie – zachęca dyrektor Pałacu Kultury w Trokach oraz jeden z inicjatorów przedsięwzięcia, Edward Kiejzik. Informuje również, że wstęp biletowany jest jedynie na spektakle Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego i Teatru Miejskiego (OKT) w Wilnie. ,,Na wszystkie pozostałe wydarzenia, a jest ich kilkadziesiąt, wstęp jest wolny” – mówi.

3. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Trans/Misje

Polska – Słowacja – Litwa – Czechy – Węgry -Ukraina – Łotwa

Troki-Wilno, 13-20 września 2020

PROGRAM

12 września (sobota)

20.00 Wprowadzenie: Koncert AndriusaMamontovasa oraz pokaz świateł i laserów / Taras widokowy w Trokach

Dzień 1: Litwa, 13 września (niedziela)

12.00 Briefing prasowy / Zagroda Dworska w Zatroczu (Užutrakis), ul. Užutrakio 17, Troki

14.00 Uroczyste otwarcie festiwalu: „Koncert fortepianowy” J. Brahmsa w wykonaniu kwartetu fortepianowego Confero / Zamek w Trokach

18.00 Wernisaż wystawy zbiorowej „Turbulencja”, Galeria sztuki „Fojė” / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

19.00 Spektakl „Drzwi”, Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny, reż. J. Strømgren / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

Wstęp biletowany (TIKETA)

21.00 Spektakl muzyczny „Witamy w kabarecie”, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, reż. L.Kiejzik / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves120, Troki

Dzień 2: Litwa / Węgry, 14 września (poniedziałek)

12.00 Popołudnie z fotografem RomualdasemPožerskisem oraz zespołem MindaugasaBriedisa / rejs statkiem „Vytinė” do statku „Galvė”, Troki

13.30 Wernisaż wystawy fotografii Romualda Požerskisa oraz pokaz filmu „9 świątyń na pustyni Newada” / Zagroda Dworska w Zatroczu (Užutrakis), ul. Užutrakio 17, Troki

18.00 Spektakl „Wesele”, Teatr Miejski (OKT) w Wilnie, reż. O. Koršunovas / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

Wstęp biletowany (TIKETA)

20.00 Widowisko muzyczno-taneczne wileńskiego zespołu Čiutyta / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

21.00 Koncert Viktora Tótha (Węgry) / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Dzień 3: Węgry / Czechy, 15 września (wtorek)

10.00 Interaktywny spektakl audiowizualny Viktora Tótha dla dzieci i dorosłych „Opowiadanie starych bajek węgierskich” / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

13.00 Popołudnie Literackie: Czytanie oraz prezentacja nagrania spektaklu „Don Kichot – Ostatni sen” wg M. de Cervantesa, Teatr Csokonai / Biblioteka Publiczna w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

15.00 Wernisaż wystawy fotografii Tibora Galamba „Choreografia rzeczy” / Zamek w Trokach

17.00 PerformansTimeiJankovics i wernisaż wystawy „Zmartwychwstałe wspomnienia” (Awaking the Forgotten) / Zagroda Dworska w Zatroczu (Užutrakis), ul. Užutrakio 17, Troki

19.00 Spektakl „Zmartwychwstałe wspomnienia” (Awaking the Forgotten), Muzeum EvaldasaJansasa – TimeaJankovics – Teatr Królewski w Trokach – Musée Henri Theillou, reż. S. Gaudyn, Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

21.00 Monodram „Tu mówi Szwejk!” wg J. Haška, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, reż S. Gaudyn / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Spektakl w języku polskim z litewskimi napisami

Dzień 4: Czechy / Słowacja / Litwa, 16 września (środa)

17.00 Pokaz filmów: „Inni”, „Powstanie i upadek” oraz „Karty Rossiniego”, Grupa baletowa Teatru Narodowego Morawsko-Śląskiego / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

18.00 Lekcja baletu dla dzieci, Teatr Tańca „Sole” / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

18.30 Premiera zapisu filmowego spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej”, Polski Teatr „Studio” w Wilnie, reż. S. Gaudyn, Multikino, ul. Ozo 18, Wilno

19.30 Spektakl „Wdowy”, Teatr Królewski w Trokach, reż. R. Čiuta / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

21.00 Koncert zespołu jazzowego JaBiCo (Słowacja) / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Dzień 5: Litwa / Polska, 17 września (czwartek)

10.00 Przedstawienie dla dzieci „Konik polny Zigmas w bitwie pod Grunwaldem” Państwowego Teatru Lalek w Kownie, reż. A. Sunklodaitė / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

17.00 Dyskusja na temat “Wymiana myśli wizualnej w sztuce”, Muzeum Mo – British Council / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

19.00 Premiera zapisu filmowego spektaklu „Zagubieni we mgłach” wg filmu S. Kozłowa „Jeżyk we mgle”, Teatr Królewski w Trokach – Polski Teatr „Studio” w Wilnie, reż. E. Kiejzik oraz S. Gaudyn / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki (16+)

21.00 Koncert pieśni żydowskich „Lechaim!”, Małgorzata Pruchnik-Chołka (śpiew), Wojciech Front, Dariusz Kot / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Dzień 6: Polska / Łotwa, 18 września (piątek)

12.00 Wernisaż 17. Biennale Plakatu Teatralnego, Szajna Galeria przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie/ Biały Korytarz, Wileńska Akademia Sztuki, ul. Maironio 6, Wilno

14.00 Wernisaż wystawy fotograficznej „Stary Rzeszów” Rzeszowskiego Muzeum Okręgowego / Zamek w Trokach

14.30 Koncert „Nie traćmy nadziei”, Trio Aleksandra Berkowicza / Zamek w Trokach

16.00 Spektakl muzyczny „Na Pokuszenie”, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, reż. J. Nowara / Dom Kultury Polskiej, ul. Naugarduko 76, Wilno

19.00 Dyskusja „Twórczość W. Szekspira w teatrze litewskim i polskim”. Uczestnicy dyskusji: J. Vaitkus, O. Koršunovas, J. Nowara

Po dyskusji: Premiera zapisu spektaklu „Wesołe kumoszki z Windsoru” wg W. Szekspira (fragmenty), Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, reż. P. Aigner / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

21.30 Koncert grupy muzycznej Teatru Daugavpils w Dyneburgu / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves 120, Troki

Dzień 7: Łotwa / Litwa / Ukraina, 19 września (sobota)

16.00 Wernisaż wystawy fotograficznej Andriya Dudy / Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki

16:30 Pokaz zapisu filmowego spektaklu „Emigranci” wg S. Mrożka, Ukraiński Narodowy Akademicki Teatr Dramatyczny im. Marii Zankovetskej we Lwowie, reż. V. Sikorsky / Dom Kultury Polskiej, ul. Naugarduko 76, Wilno

19.00 Spektakl „Bliskość”, zespół taneczny Teatru Daugavpils w Dyneburgu, reż. O. Shaposhnikov, chor. I. Savelyeva / Sala Wielka Pałacu Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki (16+)

21.00 Koncert zespołu Black biceps / Restauracja „Pilialaukis”, ul. Galves120, Troki

Dzień 8: Zamknięcie festiwalu, 20 września (niedziela)

10.00 Briefing prasowy / Zamek w Trokach

Program może ulec zmianie,