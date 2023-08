Powracający do szkół uczniowie rej. wileńskiego będą ubezpieczeni przez cały wrzesień

Tradycyjna akcja społecznej odpowiedzialności „Chroń mnie” to nie tylko bezpłatne ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków, ale także zaproszenie wszystkich użytkowników dróg do zachowania ostrożności na drodze.

„Wrzesień zawsze wiąże się z wyzwaniami na drogach ze względu na powrót dzieci do szkół. Bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa młodym użytkownikom dróg na drodze. Apelowałbym do kierowców o większą ostrożność, poświęcenie czasu i nie tylko wyjątkowo ostrożną jazdę we wrześniu, ale także odpowiedzialne zachowanie na drodze przez cały rok, dbanie tym samym o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg. Zapraszam rodziców do przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Bezpieczeństwo dzieci jest obowiązkiem nas wszystkich. Uniknijmy bolesnych nieszczęść” – apeluje mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Podczas akcji „Chroń mnie” „Lietuvos draudimas” ubezpiecza wszystkich uczniów w kraju od wypadków drogowych, niezależnie od pory dnia. Ubezpieczenie będzie obowiązywało na wszystkich ulicach przez cały wrzesień, a każdy uczeń będzie ubezpieczony na kwotę do 5000 euro.

„Lietuvos draudimas” zwraca uwagę, że rodzice nigdzie nie muszą się zgłaszać, aby ubezpieczenie zaczęło obowiązywać, zacznie ono obowiązywać automatycznie od pierwszego dnia roku szkolnego i będzie obowiązywało przez cały wrzesień. Ubezpieczenie będzie obowiązywało uczniów poruszających się pieszo, rowerem lub hulajnogą w dowolnym miejscu i o każdej porze dnia.

Jeśli uczeń ucierpiał w wypadku drogowym, jego rodzice lub opiekunowie powinni najpierw powiadomić policję. Prosimy o poinformowanie „Lietuvos draudimas” o wydarzeniu poprzez wypełnienie tego formularza.

Więcej o zasadach i warunkach ubezpieczenia można przeczytać tutaj: https://www.ld.lt/asmens-draudimas/apsaugok-mane

Wraz z początkiem roku szkolnego apelujemy do kierowców o zwrócenie uwagi na wzmożony ruch i dzieci na ulicach. Zachęcamy kierowców do rozważniejszej jazdy po drodze, do ustąpienia drogi dla pieszych, a zwłaszcza do zwracania uwagi na ruch w pobliżu placówek oświatowych.

Zachęcamy rodziców do odpowiedzialnego i bezpiecznego przywożenia dzieci do i ze szkoły oraz pomagania im przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu. Porozmawiajcie z dziećmi o bezpiecznym ruchu drogowym, przypomnijcie im zasady. Nie zapomnijcie założyć odblasków.

Nasze bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.