Powinszowano tysięczne dziecko, urodzone w tym roku w rejonie wileńskim

Rodzinie, która doczekała się 1000-ego dziecka w Wydziale Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego gratulacje złożyły Maria Rekść, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu i st. specjalistka Wydziału Stanu Cywilnego, cz. p.o. Łucja Zacharko wraz z kolegami z Wydziału.

Mer Maria Rekść, życząc dziewczynce zdrowego i szczęśliwego dorastania, w otoczeniu miłości rodziców i najbliższych, wręczyła tradycyjnie wręczaną wszystkim noworodkom w rejonie wileńskim wyprawkę dla niemowlaka, z najszczerszymi gratulacjami i życzeniami oraz słodkim upominkiem. „Życzę naszej małej mieszkance mocnego zdrowia i szczęścia. Za kilka lat dziewczynka będzie mogła się pochwalić, że w 2022 roku została tysięcznym noworodkiem w rejonie wileńskim. Dla nas to nie tylko statystyka, to wspaniała okazja, by wspólnie z rodzicami dziecka cieszyć się z małego cudu, który pojawił się na świecie” – powiedziała mer Maria Rekść, składając życzenia ojcu i młodszemu bratu, pierwszoklasiście Damianowi.

Urodzona 9 grudnia Kaja została mieszkanką gminy Rukojnie. Mała dziewczynka i jej brat Damian zostali przedstawicielami piątego pokolenia w swojej rodzinie mieszkającej w Rukojniach. „Tutaj zbudowali swoje życie pradziadkowie i dziadkowie mojej żony, moi teściowie mieszkają w Rukojniach, ja i moja żona postanowiliśmy osiedlić się w domu jej dziadków i wspólnie budować życie w Rukojniach. Coraz częściej zauważamy, że na wieś przybywają i osiedlają się młode rodziny. W rejonie zachodzą pozytywne zmiany, poprawia się infrastruktura, tu jest więcej przyrody, przestrzeni, mniej hałasu. Spokój wsi jest po prostu hipnotyzujący, na wsi żyje się lepiej, to jest ważne i priorytetowe dla naszej rodziny – przekonuje tata małej Kai.

Od 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego kontynuuje tradycję wręczania upominków rodzinom rejonu wileńskiego, które doczekały się noworodków. Od kilku lat wszystkie noworodki, których przynajmniej jeden z rodziców zadeklarował miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego (co najmniej za miesiąc przed narodzinami dziecka), i zarejestrował narodziny dziecka w Wydziale Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego, otrzymuje wyprawkę. Rodziny są bardzo zadowolone z takiej niespodzianki i uwagi.

Rodzice po przybyciu do Wydziału Stanu Cywilnego Samorządu Rejonu Wileńskiego mogą odebrać wyprawkę i symboliczną kartkę, stworzoną przez Tatianę Kierul, specjalistkę ds. zajętości w Dziennym Ośrodku Zajętości Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie i podpisaną przez mer Samorząd Rejonu Wileńskiego Marię Rekść.

Rejestracja tysięcznego dziecka nie jest częstym zjawiskiem w historii Wydziału Stanu Cywilnego rejonu wileńskiego. W 2019 roku zarejestrowano 893 noworodków, w 2020 roku – 973 noworodków, w 2021 roku zarejestrowano 995 noworodków.

Wybór imienia dla dziecka to trudne zadanie i najważniejsza decyzja dla rodziców, którzy spodziewają się dziecka lub już je mają. Mieszkańcy rejonu wileńskiego coraz częściej nadają swoim dzieciom imiona niezwykłe, oryginalne i mniej znane. W 2022 roku rodzice nadali swoim dzieciom rzadsze imiona, np.: Minija, Amėja, Omeilita, Salvadora, Fabijana, Melika, Airis, Armanis, Tymon, Ezekiel i inne. Rzadsze imiona są często nadawane dzieciom urodzonym w innych krajach.

Najpopularniejsze w 2022 roku imiona nadane chłopcom to Daniel, Marek, Lukas, Motiejus, Adomas, Dominik, Adrian, Oskar. Dziewczynkom nadawane są imiona Emilia, Maja, Amelia, Kamila, Olivia, Sofia, Adele.

Ze starszych imion w 2022 roku imię Jonas otrzymało 4 dzieci, Jurgis – 2 dzieci, Krzysztof, Donatas, Vilius, Algirdas, Mantas, Pranas, Pranciškus, Modestas, Arvydas, Dainius, Marija, Liucija, Milda, Lucina, Ksenia, Morta, Valerija, Elena, Ona – jeden raz.