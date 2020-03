vdu

Pierwszy przypadek koronowirusa na Litwie potwierdzony został 28 lutego u pacjentki, która powróciła z Włoch. Kolejne dwa przypadki potwierdzono 10 marca u mieszkańców Kowna, którzy również byli we Włoszech. 13 marca trzy nowe przypadki potwierdzono w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Dziś dwa nowe zarażenia koronawirusem stwierdzono w Kłajpedzie i Wilnie. Do zarażenia we wszystkich 8 przypadkach doszło zagranicą. W chwili obecnej nie ma przypadka zarażenia korona wirusem na Litwie.