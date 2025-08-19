Potrójna uroczystość w Szyłanach

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Arūnas Poniškaitis. Podczas liturgii wierni modlili się za wspólnotę parafialną, która od trzech stuleci troszczy się o świątynię, prosząc jednocześnie o Boże błogosławieństwo dla obecnych i przyszłych pokoleń. Po procesji na uczestników czekał bogaty program artystyczny – występy lokalnych zespołów oraz koncert Eweliny Saszenko – a także Festiwal Pierników.

– „Dziś jesteśmy świadkami pięknej historii. Wielu z nas, myśląc o przeszłości, podziwia odwagę i mocną wiarę ludzi sprzed 300 lat. Dziś musimy za to podziękować Bogu, minionym pokoleniom i kapłanom, którzy służyli parafii w Szyłanach. Zachować i pielęgnować wiarę oraz tożsamość – to wartość, której nikt nie może wyrwać z naszych serc” – mówiła wicemer rejonu wileńskiego Edita Tamošiūnaitė, składając życzenia wspólnocie w imieniu mera Roberta Duchniewicza i całej administracji.

Przypomniała także, że samorząd rejonu wileńskiego należy do nielicznych w kraju, które wspierają dziedzictwo sakralne – od 2020 r. realizowany jest program wsparcia dla tradycyjnych wspólnot religijnych.

Życzenia parafii złożył również radny samorządu rejonu wileńskiego Martynas Motuzas, który podkreślił, że praca samorządu odbywa się „dla dobra każdego mieszkańca”.

– „Życzę wszystkim wspaniale spędzonego czasu, a uczniom i studentom – udanego rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu” – powiedział.

Jubileuszowa „werba” – dar wspólnoty

Z okazji 300-lecia świątyni wspólnota Szyłan przygotowała niezwykły dar – jubileuszową „werbę” o wysokości 5 metrów i średnicy 80 centymetrów. Symbolizuje ona tożsamość i dawne tradycje regionu, znanego od pokoleń z mistrzostwa w wyplataniu palm. Autorką dzieła jest ludowa artystka Agata Granicka – palmiarka w siódmym pokoleniu i przewodnicząca Stowarzyszenia Wicia Palm – wraz ze swoim zespołem: Olą Kunicką, Leokadią Szałkowską, Danutą Wiszniewską i Agatą Kołodziejczyk. Palma zostanie umieszczona w specjalnej szklanej gablocie na terenie przykościelnym.

Festiwal Pierników – tradycja i smak

Integralną częścią obchodów był trzeci już Festiwal Pierników. Goście mogli spróbować wielu rodzajów wypieków, a także poznać ich historię, techniki pieczenia i zdobienia.

– „Piernik to coś więcej niż słodycz: to most łączący wieki, dar, wspomnienie, tradycja, w której spotyka się przeszłość i teraźniejszość, a zapach staje się pamięcią” – podkreślali organizatorzy.

Uczestnicy dzielili się piernikiem, symbolicznie dzieląc się również serdecznością – tak, jak czyniono to w dawnych czasach.

Kilka słów z historii Szyłan

Początki wsi Szyłan sięgają wczesnego średniowiecza, a szczególne znaczenie miejscowości nadała drewniana świątynia pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiona w 1725 r. Kościół stał się centrum życia religijnego i miejscem pielgrzymek. Do dziś wyróżnia się autentycznym stylem ludowej architektury i atmosferą, w której wiara splata się ze sztuką ludową.

W 2015 r. Szyłany otrzymały herb – złoty krzyż na błękitnym tle symbolizuje boską mądrość, a koniczyna odnosi się do tajemnicy Trójcy Świętej.