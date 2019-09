Ponad 300 wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

vdu

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Z tej okazji w Wilnie dla zwiedzających otwarty będzie Park Sapieżyński i znajdujący się obok kościół Zbawiciela, byłe więzienie na Łukiszkach, ogród botanicznych Uniwersytetu Wileńskiego. Pracownie biblioteki Mažvydasa uchylą rąbka tajemnicy konserwowania dokumentów.

W 54 samorządach będą odbywały się wycieczki, turnieje wiedzy historycznej, wystawy.