Ponad 150 osób w Wilnie chce zostać nauczycielami

Do tej pory „Edu Vilnius” otrzymało ponad 150 aplikacji, w tym 7 osób, które rozważają zostanie nauczycielami matematyki oraz ponad 10 osób zainteresowanych nauczaniem języka litewskiego. W ubiegłym roku do programu zgłosiło się 46 osób, z których 40 zostało wybranych do udziału.

„Dobra początek to połowa sukcesu. To właśnie sprawia, że ten program jest tak wyjątkowy. Uczestnicy programu mogą liczyć na wszechstronną pomoc nie tylko w zdobyciu kwalifikacji nauczyciela, ale także w rozpoczęciu pracy w szkole lub powrocie do niej. Rejestracja jeszcze się nie zakończyła, a już możemy cieszyć się trzykrotnie większą liczbą chętnych w porównaniu do ubiegłego roku. Tak duże zainteresowanie dowodzi, że jest wielu chętnych do podjęcia kariery nauczyciela, wystarczy ich zaprosić i stworzyć odpowiednie warunki” – powiedział wicemer Wilna, Vytautas Mitalas.

Jedna trzecia zarejestrowanych kandydatów posiada odpowiednie wykształcenie kierunkowe, ale nie ma jeszcze kwalifikacji nauczyciela i planuje je zdobyć. Podobna liczba osób już posiada kwalifikacje nauczyciela – dziesięciu chce wrócić do pracy w szkole po przerwie, część z nich już rozpoczęła pracę, ale szuka dodatkowej pomocy, a inni ukończyli studia pedagogiczne, ale nigdy nie podjęli pracy w zawodzie.

„Z połową tych kandydatów przeprowadziliśmy już rozmowy rekrutacyjne. Około 40 osób nie przejdzie programu, ponieważ nie spełniają wymagań. Część z tych osób, które mają powołanie do bycia nauczycielem, ale niekoniecznie posiadają wykształcenie wyższe, kierujemy na inne ścieżki, na przykład, aby spróbowali swoich sił w zawodzie asystenta nauczyciela. Rekrutację przeprowadzamy odpowiedzialnie, a podczas rozmów motywacyjnych staramy się zrozumieć, czy droga nauczyciela jest rzeczywiście najlepszym wyborem dla osoby, która się do nas zgłasza” – powiedziała dyrektorka „Edu Vilnius” Unė Kaunaitė.

Program „Zaczynam uczyć w Wilnie” jest realizowany po raz szósty z rzędu. Jest on skierowany zarówno do osób, które wcześniej pracowały w szkołach, jak i tych, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nigdy nie pracowały w szkole, a także do tych, którzy nie mieli nic wspólnego z pedagogiką. Co roku program kończy około 30 specjalistów.

Pavel Šliachtovič, nauczyciel matematyki w gimnazjum „Laisvės” w Wilnie, który bierze udział w programie, mówi, że jeszcze pracując jako programista czuł, że ma w sobie powołanie nauczycielskie. Jak mówi, często wątpił, czy wybrany zawód jest wystarczająco sensowny.

„W nauczaniu matematyki nie było żadnych wątpliwości. I bliscy zauważyli, że moja humor poprawił się znacząco po lekcjach, niż po powrocie do domu z biura” – dzieli się swoim wyborem P. Šliachtovič.

Zaraz po rozpoczęciu pracy w szkole, koledzy zaproponowali mu udział w programie „Zaczynam uczyć w Wilnie”.

„Spodziewałem się, że program pomoże mi zdobyć jak najwięcej wiedzy przed pierwszym rokiem nauki, aby jak najmniej czuć się jak ryba wyrzucona na brzeg. Te oczekiwania nie tylko się spełniły, ale zostały nawet przekroczone. We wrześniu przekroczyłem próg szkoły dość pewny siebie dzięki szkoleniom w ramach programu” – dodaje Šliachtovič.

Zgodnie z zaktualizowanym formatem programu, osoby chcące zostać nauczycielami i zdobyć kwalifikacje nauczyciela, zamiast standardowych rocznych studiów oferowanych w innych miejscach, będą zdobywać część kredytów za studia w ramach programu „Zaczynam uczyć w Wilnie” w pierwszym roku, a resztę – na uniwersytecie w drugim roku. Rejestracja na udział w programie „Zaczynam uczyć w Wilnie” trwa do 15 maja.