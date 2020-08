Ponad 100 „setek” w stolicy

„Jednym z najpiękniejszych dni w roku jest dla mnie dzień, w którym mogę pogratulować najzdolniejszym i najbardziej wytrwałym absolwentom z Wilna, a jednocześnie cieszyć się z osiągnięć, które zdobyli dzięki swojej ciężkiej pracy. W tym roku przygotowania do egzaminów wyglądały inaczej niż zwykle, inaczej wyglądała cała wiosna i lato. Wierzę, że wszystkie wyciągnięte lekcje staną się dla Was solidną podstawą do podejmowania nowych wyzwań i osiągania jak najlepszych wyników na uczelniach wyższych. W imieniu wszystkich mieszkańców Wilna dziękuję absolwentom – tak wiele osiągnęliście. (…) Nasz kraj będzie prosperował właśnie dzięki Wam” – pogratulował młodzieży mer stolicy.

Choć ten rok szkolny był nietypowy ze względu na panującą pandemię, aż 114 absolwentów może pochwalić się otrzymaniem pięciu, czterech, trzech i dwóch „setek” na państwowym egzaminie maturalnym. To właśnie ci studenci zostali nagrodzeni przez mera stolicy. Trzech absolwentów zebrało aż pięć najwyższych ocen, a pięciu otrzymało cztery „setki”. 23 studentów stolicy otrzymało po trzy najwyższe wyniki, a 83 absolwentów – po dwa. Aż 581 maturzystów uzyskało jedną „setkę” na maturze. Podczas uroczystości nagrodzono również „setkowiczów” Matury Międzynarodowej.

„Do egzaminów przygotowujesz się całe życie, ale kiedy zaczęła się kwarantanna, zdałem sobie sprawę, że to bardzo dobry czas na naukę do matury. Lubiłem czas kwarantanny, ponieważ każdego dnia mogłem skupić się na innej rzeczy, a ponieważ potrafię uczyć się samodzielnie, nie przeszkadzało mi to. Teraz planuję studiować na Uniwersytecie Wileńskim”, mówi Justas Lekavičius, absolwent wileńskiego gimnazjum im. Simonasa Daukantasa, który uzyskał najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości z języka litewskiego, angielskiego, fizyki, matematyki i informatyki.

Najwięcej, bo aż 510 „setek” absolwenci uzyskali z egzaminu z języka angielskiego. 138 uczniów uzyskało najwyższy wynik z języka rosyjskiego jako języka obcego, 70 osób z matematyki, 37 – z języka i literatury litewskiej, 38 – z informatyki, 21 – z biologii, 16 – z fizyki, 8 – z geografii.