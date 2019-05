Pomóż 8-letniemu Oskarowi z Kabiszek

vdu

Na zdjęciach powyżej widzicie 8-letniego chłopca – Oskara Vinslovas. To chłopczyk, który zawsze był pełen energii, entuzjazmu, zawsze chciał być w gąszczu wydarzeń i miał sporo wielkich marzeń. Dziecko, które kocha swoją rodzinę, a dla wszystkich otaczających osób, nawet tych nieznajomych, zawsze jest koleżeńskie i pełne ciepła. Każdego przechodnia obdarowywał swym pięknym dziecięcym uśmiechem. Do niedawna…

W okresie Wielkanocy życie rodziny Margaryty, Artura i Oskara Vinslovas zmieniło się bezpowrotnie. 25 kwietnia 2019 roku Oskarowi zdiagnozowano straszną chorobę – diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG), po polsku rozlany glejak pnia mózgu – najgorsza odmiana nowotworu mózgu. Uszkodzenia pnia mózgu charakteryzują się naruszeniem wielu funkcji, takich jak oddychanie, połykanie, zmiany funkcjonowania zmysłów: zapachu, smaku, wzroku. Natychmiastowo rozpoczęto leczenie na Litwie, pierwszą procedurą była radioterapia, mająca zmniejszyć objętość guza. Niestety, lekarze – specjaliści, nie mają wiele nadziei, twierdzą iż Oskarowi zostało zaledwie kilka miesięcy życia. Rodzice nie szczędząc sił szukali innych sposobów leczenia, które by wydłużyły życie dziecka. I znaleźli – szpital kliniczny „Immun-Onkologisches Zentrum” w Kolonii w Niemczech. Klinika prowadzi procedury zwiększające odporność immunologiczną, oferuje także specjalne szczepionki produkowane po dokładnych badaniach krwi rodziców i dziecka. Są to procedury niezbędne, by organizm Oskara zaczął walczyć z nowotworem, którego obecnie nie uznaje za ciało obce i w którym nie widzi zagrożenia.

,,Nadal mamy nadzieję, bo stan Oskara jest stabilny. Prosimy zatem o pomoc społeczeństwo, wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe przeznaczone na wykonanie drogich (jak na nasze możliwości) procedur. Kwota początkowa wyniesie 55 000 EUR. Każde ofiarowane euro byłoby dla nas ogromną pomocą i wsparciem dla młodej rodziny, która nie chce stracić nadziei i walczy o swoje jedyne dziecko” – piszą rodzice.

Wsparcie finansowe można przelać na konto:

https://www.gofundme.com/help-oskar-vinslovas-fight-dipg?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_co_campmgmt_w&fbclid=IwAR3PzUr-oYkEbJT7Ax0iRp-6FCkF4Oc1M-FLBGCtvwXXruBM19DktbO0N7s

Rodzina prosi o udostępnienie informacji, by dotrzeć do jak największej liczby osób.

P.S. Po zebraniu większej kwoty, pieniądze będą ofiarowane dzieciom chorym na raka.

Więcej na temat tej choroby można przeczytać tutaj:

https://assets.thebraintumourcharity.org/live/media/filer_public/02/0b/020bd4c0-0803-4509-b53b-c91cae9c1bcd/dipg-v1-child-factsheet.pdf?fbclid=IwAR0nWnmiM5rsAleTAQsffaVPX55RNrObdTLpXmuEj6y0ebTDvU9UK-0g9Rg

https://en.wikipedia.org/wiki/Diffuse_intrinsic_pontine_glioma?fbclid=IwAR3UfHFNFDAUSh6epZZKG9ASrY0GAhJTbpWbStmrdKM36zvQC3EAhNO26tk