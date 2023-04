Polsko-ukraiński spektakl taneczny „Every Minute Motherland” na festiwalu New Baltic Dance

Podczas tegorocznej edycji festiwalu New Baltic Dance miłośnicy tańca będą mogli zobaczyć efekt współpracy choreografa Macieja Kuźmińskiego z polskimi i ukraińskimi tancerzami. Spektakl włączony został do programu Platformy Ukraińskiej. Za jej pomocą organizatorzy festiwalu chcą dać przestrzeń artystom, których rosyjska inwazja zmusiła do opuszczenia ojczyzny, a często także przerwania swojej kariery. Platforma jest dla nich szansą nie tylko na kontynuację pracy twórczej, ale również podzielenie się osobistymi przeżyciami oraz emocjami.

„Every Minute Motherland” to dokumentalny spektakl taneczny, który powstał jako reakcja na wojnę w Ukrainie i spowodowany nią kryzys migracyjny. Projekt jest tworzony przez zespół 7 tancerzy z Polski i Ukrainy, a do współpracy zaproszony został dramaturg Paul Bargetto. Językiem tańca twórcy wyrażają żywe doświadczenie rozdarcia i niepokoju, zawieszonego między pamięcią o przeszłości a niewiarygodną teraźniejszością, w nadziei na znalezienie drogi wzajemnego zrozumienia ze światem. Jest to sposób na przedstawienie zewnętrznego i wewnętrznego, opartego na osobistych doświadczeniach twórców, punktu widzenia na wojnę i uchodźców.

Choreograf Maciej Kuźmiński uważa wojnę za potężną siłę, która raz za razem wprowadza świat w fizyczny i egzystencjalny ruch, kwestionując nasze wartości, tożsamość oraz idee bezpieczeństwa i domu. W „Every Minute Motherland” przeżycie wyryte w ciałach tancerzy zostanie uwolnione na scenie w emocjonalnej, a zarazem filozoficznej opowieści o podróży ludzkiego ciała i ducha w czasie oraz przestrzeni.

Od Mariupola po Charków i w wielu innych miejscach, gdzie wybuchła wojna, kultura i artyści stali się celami, w świadomej próbie zniszczenia Ukraińskiego narodu. Projekt ten jest aktem oporu wobec tych zbrodni i wyrazem solidarności z Ukrainą.

Choreograf: Maciej Kuźmiński

Asystentka choreografa: Monika Witkowska

Dramaturgia: Paul Bargetto

Kreacje i wykonanie: Daria Koval, Anna Myloslavska, Monika Witkowska, Vitaliia Vaskiv, Szymon Tur, Anastasia Ivanova, Omar Karabulut

Producenci: Maciej Kuźmiński, Polina Bulat

Projekt jest tworzony przez Maciej Kuźmiński Company w partnerstwie z Klubem Żak w Gdańsku, Materią Łódź, Fundacją Creators for Ukraine (utworzona przez CIAS i ZAIKS) oraz Ukrainian Institute.

Festiwal New Baltic Dance organizowany jest przez Litewskie Centrum Informacji o Tańcu.