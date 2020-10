,,Mam zaszczyt otworzyć kolejne Polsko-Litewskie Warsztaty Fizyczne i Technologiczne. Kiedy rok temu spotkaliśmy się w Pałacu Wielkich Książąt na otwarciu poprzedniej edycji, wraz z wiceministrem spraw zagranicznych Litwy Nerisem Germanasem, nie sądziliśmy, że już za kilka miesięcy doświadczymy pandemii Covid-19, która zmieni nasz sposób komunikacji. Tym bardziej cieszy, że mimo przeciwności, udało się jednak zorganizować zarówno konferencję Apropos – za co należą się gratulacje Centrum Nauk Fizycznych i Technologii – jak i polsko-litewski panel w jej ramach” – powiedziała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Ambasador Urszula Doroszewska przypomniała o ogromnej roli społecznej i odpowiedzialności naukowców, którzy w dzisiejszych czasach nierzadko są wywoływani do tablicy i muszą publicznie bronić osiągnięć nauki przed ofensywą irracjonalności. ,,Pandemia Covid-19 była doskonałą okazją dla działań dezinformacyjnych i to właśnie Państwo i Państwa koleżanki i koledzy nierzadko stawali na pierwszej linii walki z koronawirusem i jego konsekwencjami zdrowotnymi i społecznymi” – dodała.

Ambasador RP podkreśliła, że stosunki polsko-litewskie przeżywają w ostatnich czasach duży rozkwit. ,,Państwa spotkanie jest na to jednym z dowodów. Dlatego niezmiernie cieszy mnie, że w tym roku udało się uruchomić kolejną edycję programu Narodowego Centrum Nauki i Research Council of Lithuania DAINA 2, w którym polscy i litewscy naukowcy mogą połączyć siły we wspólnych przedsięwzięciach naukowych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem i jestem przekonana, że współpraca między naszymi krajami – czy to w naukach humanistycznych czy fizycznych, czy o życiu, przyniesie korzyści obu stronom i umocni sieci kontaktów między naukowcami Polski i Litwy” – powiedziała Ambasador.

Dziękując Ambasador RP za gratulacje, dyrektor Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych, akademik Gintaras Valušis, wyraził zadowolenie z kontynuacji ciepłych stosunków między Polską i Litwą oraz synergii między dwoma krajami w zakresie rozwoju projektów naukowych i innowacyjnych.

W polsko-litewskich warsztatach „APROPOS 17” wzięli udział znani naukowcy m. in. prof. W. Pacuski, prof. Dr hab. A. Lisauskas. Centrum Nauk Fizycznych i Technologicznych realizuje obecnie kilka bilateralnych litewsko-polskich projektów związanych nie tylko z postępem naukowym, ale także z wymianą młodzieży oraz dzieleniem się kompetencjami.