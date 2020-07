Polsko-litewski mecz rugby w parku Vingis

Wileńskie ulice w ten weekend wypełniły amerykańskie akcenty. Jest to pomysł Urzędu m. st. Wilna, by co dwa tygodnie przybliżać wilnianom i gościom stolicy różne kultury. Tym razem czekają na nas koncerty, zawody sportowe, wieczory filmowe, a wszystko to z okazji Dnia Niepodległości USA, który obchodzony jest 4 lipca.