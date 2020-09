Polsko-litewski koncert fortepianowy z Anną Szałucką

Anna Szałucka to wybitna polska pianistka uznana za wyjątkową muzykalność, mistrzowską wirtuozerię oraz niepowtarzalny charakter gry. Wraz ze znakomitą litewską pianistką Moniką Mašanauskaitė artystki wystąpią w duecie fortepianowym na jednym z pierwszych koncertów muzyki klasycznej na Litwie po koronawirusowym zamknięciu.

Muzyczna współpraca pianistek ma charakter pogłebiania stosunków polsko-litewskich. Anna Szałucka osobiście zaangażowana jest w promocję kultury polskiej na Litwie – dwukrotnie brała udział w festiwalu Kaunas Piano Fest w Kownie i zdecydowała się w tym roku spędzić miesiące letnie właśnie na Litwie.

Anna jest zwyciężczynią oraz laureatką czterech nagród specjalnych na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Tallinnie. Zdobyła ona także II Nagrodę na IX Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów Arthur Rubinstein in Memoriam w Bydgoszczy. Pianistka otrzymała Tytuł Laureata wraz z Nagrodą Specjalną im. Jerzego Waldorffa na 46. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Ponadto była finalistką Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Podczas studiów w Londynie Anna Szałucka zajęła I miejsce na Konkursie Bachowskim The Worshipful Company of Musicians, II miejsce oraz Nagrodę Publiczności na międzynarodowym konkursie Sheepdrove Piano Competition oraz III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Sussex. Do ostatnich projektów pianistki należy wydanie debiutanckiej płyty „Stulecie Polskiej Miniatury Fortepianowej” z firmą Naxos, w ramach której odbyła się międzynarodowa premiera Sonaty Fortepianowej Mikołaja Góreckiego.

Koncert fortepianowy Anny Szałuckiej i Moniki Mašanauskaitė odbędzie się w sali Organum w Wilnie (J. Basanavičiaus g. 26) 11 września o godz. 19:00 oraz w Filharmonii w Kownie 13 września o godz. 18:00.