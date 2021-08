Polskie święto #Jabłonki na Litwie: zasmakuj tego, co w Polsce najlepsze!

#Jabłonki to czas, kiedy przy muzyce, dobrej kuchni i zwiedzając najpiękniejsze regiony kraju można odkrywać to, co w Polsce najlepsze !

! #Jabłonki świętowane są także w restauracjach, które przygotowują specjalne jabłkowe pozycje w menu – potraw z najlepszych polskich jabłek możecie w tym roku spróbować również w kawiarni SAKWA w Wilnie (ul. M. K. Paco 1/2) od 2 września podczas Narodowego Czytania 2021 organizowanego przez Instytut Polski w Wilnie i Ambasadę RP w Wilnie.

Polska – kraj kwitnącej jabłoni i największy sad Europy

Aż 30 % sadów Unii Europejskiej kwitnie w Polsce (choć powierzchnia tego kraju to zaledwie 7% terytorium Wspólnoty). Co roku w świat wyrusza 4,7 miliarda polskich jabłek i aż 450 000 ton koncentratu – oznacza to, że w niemal każdej szklance soku jabłkowego na Ziemi jest choć kropla z polskich owoców.

Dlaczego polskie jabłka są tak cenione? Swoje wyjątkowe walory smakowe zawdzięczają wzrastaniu w wyjątkowym klimacie ciepłych dni i chłodnych nocy oraz troskliwej opiece sadowników. Polscy specjaliści potrafią uprawiać niemal każdą odmianę, łącząc wielopokoleniowe sadownicze tradycje z nowoczesnymi rozwiązaniami. Jednak nie tylko jabłka czują się w Polsce najlepiej.

#Jabłonki, czyli święto tego, co w Polsce najlepsze

#Jabłonki to czas trwający już od wiosny, gdy cieszymy się z kwitnących sadów, aż do jesieni, gdy nastają zbiory dojrzałych we wrześniowym słońcu, najlepszych na świecie jabłek. Kulminacja przypada na ciepły, słoneczny wrzesień – to najlepszy czas do zwiedzania wyjątkowych sadowniczych regionów i jabłkowych szlaków, na których czekają atrakcje spod znaku jabłka.

Restauracje w całym kraju przygotowują inspirowane jabłkami dania i napoje, a rzemieślnicy i wytwórcy oferują soki, cydry i rozmaite przetwory. Organizowane są koncerty w sadach, degustacje cydrów, a nawet sesje jogi, czy warsztaty kreatywnego pisania wśród owocujących jabłoni – a wszystko to, by cieszyć się tym wyjątkowym czasem późnego lata i zachować słoneczną jabłkową energię na długie zimowe miesiące.

Jabłonki w kawiarni SAKWA – zasmakuj polskich jabłek w Wilnie

W tym roku jabłkowe dania z okazji Jabłonek serwuje również kawiarnia SAKWA. W specjalnym sezonowym menu, dostępnym od 2 września podczas Narodowego Czytania organizowanego przez Instytut Polski w Wilnie i Ambasadę RP w Wilnie znajdą się potrawy, napoje i desery z jabłek. Wszystkie pozycje są przyrządzane z najlepiej wyselekcjonowanych, dojrzałych w tegorocznym słońcu polskich jabłek, które zainspirowały szefów kuchni do własnych kulinarnych interpretacji. Zapraszamy do świętowania #Jabłonek również w kawiarni SAKWA!

Dziękujemy Fundacji State of Poland za dostarczenie polskich jabłek do kawiarni SAKWA.

Więcej informacji: https://jablonki.com/

Organizator: Fundacja State of Poland. Partner: Instytut Polski w Wilnie.

Fundacja State of Poland została powołana w 2019 r., by przedstawiać Polskę w nowym, inspirującym i oryginalnym kontekście trafiającym do serc społeczności międzynarodowej – jako miejsce atrakcyjne, stymulujące, z własnym jasno zdefiniowanym i unikalnym charakterem.