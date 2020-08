„Polskie Poniedziałki na Pohulance” – pierwsze spotkanie z widzami po kwarantannie

To pierwsze wyjście na scenę aktorów Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie od marca, kiedy rząd naszego kraju ogłosił kwarantannę. – Każde przedstawienie, każde spotkanie z widzem jest dla nas okazją do ogromnej radości – mówi kierownik artystyczny Polskiego Teatru ”Studio” Lilia Kiejzik. Dodaje, że pomimo kwarantanny aktorzy trupy „wychodzili” do widzów za pośrednictwem internetu. – Robiliśmy bajki dla dzieci, żeby nie zapominały o polskim słowie, na które z niecierpliwością czekały. Co tydzień zapraszaliśmy widzów na ,,Środy literackie”, w obecności kamer nagraliśmy kilka okolicznościowych przestawień – wymienia reżyserka i jednocześnie ubolewa, że zarówno jej, jak i aktorom brakowało spotkań z widzem. – Obecnie przygotowujemy się do przedstawień, które miały się odbyć w marcu. Cieszę się, że ci, którzy wykupili bilety ichnie zwrócili. Czekają na nasze spektakle, ciągle się dopytują o repertuar. Mam nadzieję, że tak długich przerw więcej nie będzie –zaznacza. Wskazuje, że obecność w Rosyjskim Teatrze Dramatycznych oraz projekt „Polskie Poniedziałki na Pohulance” są bardzo ważne. – Widzowie chętniej przychodzą do murów historycznego teatru. Dzieciaki czują się tu dopieszczone i ważne, bo podczas przedstawień dla najmłodszych są przerwy. Kiedyś usłyszałam, jak ktoś powiedział, że zespół Polskiego Teatru „Studio” czuje się na w Pohulance zbyt dobrze, bo jak w domu. I to prawda. Czujemy się tutaj jak w domu – uśmiecha się Lilia Kiejzik.

Kobiecy wrzesień

Monodram „(Nie)znana” na podstawie zapisków Marilyn Monroe w wykonaniu Justyny Stankiewicz zostanie wystawiony 6 września br. o godz. 15, ,,Dziewczynki” na podstawie Ireneusza Iredyńskiego – tego samego dnia o godz. 19.

– Marilyn Monroe była dla mnie przede wszystkim wzorem wysokiej wrażliwości. Zanim się odważyłam na odegranie tej roli, przeczytałam wiele materiałów na jej temat. Marilyn Monroe miała wiele problemów, m.in. zmagała się z depresją. I dotyczy to dzisiaj wielu kobiet, ale nie każda o tym głośno mówi. To jest historia o pięknej, mądrej i wrażliwej kobiecie, która nie boi się opowiadać o sobie, o tym, z czym się zmaga —mówi Justyna Stankiewicz, studentka na Wydziale Wokalno-Aktorskim na Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Akcja monodramu rozgrywa się w garderobie planu filmowego. Bohaterka wraca do swojej przeszłości, do najbardziej skrywanych wspomnień z czasów dzieciństwa. Garderoba zmienia w szpital psychiatryczny. Wyrzuty sumienia, poczucia samotności potęgują leki popijane alkoholem. Całość przeplatana piosenkami nierozerwalnie utożsamianymi z aktorką.

Autor scenariusza, a także wieloletni przyjaciel i współpracownikPolskiego Teatru „Studio” Sławomir Gaudyn przygotowuje obecnie zespół do najbliższych występów. – Z tego co widzę nie tylko na Litwie, ale również w Polsce, to po kwarantannie jest wielki głód sceny i grania. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w zderzeniu z publicznością, która usiądzie w maskach – uśmiecha się reżyser.

,,Dziewczynki” wyreżyserowała Lilia Kiejzik. Spektakl przedstawia historię sześciu absolutnie różnych kobiet, połączonych jednym celem – władzą nad światem. W tym celu tworzą one feministyczny, nielegalny klub, którego przewodniczącą jest Justyna. Spokój wśród kobiet trwa niedługo, po nadejściu Bożeny klub przeżywa wstrząs.

Żądza władzy, okrucieństwo, żartobliwość, wewnętrzne tragedie kobiet – wszystko to twórcy chcieli pokazać w tragifarsie.

Muzykę do spektaklu ,,Dziewczynki” skomponował saksofonista Rafał Jackiewicz. –Pisząc muzykę do sztuki inspirowałem się samym spektaklem. Wielokrotnie widziałem próby, czytałem scenariusz – mówi artysta.

Życie kulturalne w pierwszych miesiącach po ogłoszeniu kwarantanny było w zawieszeniu. Rafał Jackiewicz nie ukrywa, że brakowało mu kontaktu z widownią. – Na początku to był czas odpoczynku, w kolejnych tygodniach zacząłem nadrabiać zaległości, uczyć się, czego wcześniej nie umiałem. Ostatnio miałem dwutygodniową trasę koncertową oraz występ w Trokach. Spotkanie przed widownią było bardzo przyjemne – mówi.

„(Nie)znana”, godz. 15 (06.09.2020)

Reżyseria: Lila Kiejzik

Scenariusz: Sławomir Gaudyn

Wykonanie: Justyna Stankiewicz

Fortepian: Kazimieras Krulikowskis

Światła i dźwięk: Artur Armacki

Produkcja: Polski Teatr Studio w Wilnie

,,Dziewczynki”, godz. 19 (06.09.2020)

Reżyseria: Lila Kiejzik

Scenariusz: wg. Ireneusza Iredyńskiego

Scenografia: Edward Kiejzik

Muzyka: Rafał Jackiewicz

Obsada:

Justyna Kossowska – Lucja Kołpak,

Anna Orwiełło – Małgorzata Wasilewska

Irena Dębska – Alina Masztaler

Ewa Skubisz- Katarzyna Wolejko

Kajka – Gabriela Nowicka

Bożena Świnoga – Justyna Stankiewicz

Światła i dźwięk: Artur Armacki

Produkcja: Polski Teatr „Studio” w Wilnie

Bilety: Sekretariat DKP i tiketa.lt