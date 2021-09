Polskie kino w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

HISTORIA CHOPINA – OPOWIADA IAN GILLAN Z DEEP PURPLE

Reżyseria: Jerzy Szkamruk

Dokument opowiada o kształtowaniu się osobowości artystycznej Fryderyka Chopina w jego pierwszych 20 latach młodości spędzonych w Polsce. Lider zespołu Deep Purple oprowadza widza po ojczyźnie kompozytora, pokazując co wpłynęło na uformowanie jednego z największych artystów w historii muzyki. Film pokazuje jak to, co zakorzenione w lokalnej kulturze, staje się wspólnym dziedzictwem całego kontynentu.

23 min.

JACK STRONG // Reżyseria: Władysław Pasikowski

„Jack Strong” to film sensacyjny, opowiadający jendą z najbardziej fascynujących historii szpiegowskich świata. To prawdziwa historia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego – człowieka, który, tkwiąc w środku systemu, podejmuje współpracę z CIA i staje się kluczowym (choć niewidocznym) aktorem czasu zimnej wojny.

2 godz. 7 min.

Wstęp wyłącznie z paszportem możliwości (galimybių pasas).