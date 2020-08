Polskie akcenty Wiosny Poezji: Polski Teatr w Wilnie przedstawił zwiastun „POP-EZJI”

„POP-EZJA” – to spektakl Nowej Awangardy Wileńskiej i Polskiego Teatru w Wilnie, oparty na twórczości młodych poetów wileńskich. Podczas przedstawienia można będzie usłyszeć utwory takich twórców, jak Dorota Bartoszewicz, Daniel Dowejko, Daniel Krajczyński, Romuald Ławrynowicz, Bartosz Połoński, Agnieszka Masalytė, Tomasz Tamošiūnas, Dominika Olicka, Dominika Paulina Swiackiewicz, Krystyna Užėnaitė, Faustyna Zawalska i Maria Żukowska. Na scenie w trakcie pokazu zwiastuna wystąpili młodzi aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie: Gabriela Dainowec, Tomasz Matuiza, Maksim Potapow, Ewelina Sworobowicz i Maria Żukowska,

W czasie spektaklu można obserwować scenografię multimedialną, którą stworzył Roman Niedźwiecki. Kostiumy w stylu lat 90-tych ubiegłego wieku zostały zaprojektowane przez Ewę Baliul.

„Cieszymy się, że na festiwalu „Wiosna Poezji” wreszcie pojawiła się możliwość przedstawić twórczość mniejszości narodowych Litwy. Mamy nadzieję, że jest to początek dobrej współpracy. Należy pamiętać, że Wilno jest miastem wielokulturowym i właśnie ta cecha jest dużym bogactwem Litwy. To nie jest ważne, w jakim języku tworzymy – wciąż jesteśmy częścią kultury Litwy. Mniejszości narodowe – to swojego rodzaju mosty łączące Litwę z innymi krajami” – powiedział Paweł Krupka, kierownik Instytutu Polskiego w Wilnie.

Fot. Joanna Bożerodska

Dominika Olicka, młoda wileńska poetka, wyznaje dla Radia Znad Wilii, że po raz pierwszy współpracuje z Polskim Teatrem w Wilnie. W spektaklu „POP-EZJA” można będzie usłyszeć jej utwór „Stałość życia”. Był to jeden z pierwszych wierszy autorki napisany w 2013 r. „Bardzo jestem zadowolona, myślę, że udało się nam stworzyć coś ciekawego i nadzwyczajnego. Mam nadzieję, że będzie więcej takich prób. Pierwsze wrażenia ze zwiastuna były bardzo dziwne – próbowałam ogarnąć, co się tu w ogóle dzieje. Jednak efekt końcowy mnie uradował. Myślę, że jednym z zamiarów „POP-EZJI” jest zaskoczenie widza” – uważa poetka.

Krystyna Užėnaitė, poetka i malarka, członkini Twórczego Związku Polskich Malarzy „Elipsa” podkreśliła, że w „POP-EZJI” zabrzmi jej wiersz „Biała róża”, który został przetłumaczony na 6 języków. W związku z obecnymi materiałami audiowizualnymi możemy ją poznać również ze strony malarskiej. „Biała róża – to kwiat, który też maluję. Nie jest wyłącznie wspominany przez aktorów, widzimy go również na płótnie. Róża oddaje swoje życie jedynie dla pociechy oczu i w zamian za uśmiech” – tłumaczy pomysł autorka.

Fot. Joanna Bożerodska

Według niej, zwiastun „POP-EZJI” – to świetny popis reżyserów, którzy w ciekawy sposób przedstawili poezję młodych twórców.

Premiera przedstawienia odbędzie się 25 września podczas festiwalu ,,Noc Kultury 2020”.

Obok Polskiego Teatru w Wilnie i grupy młodych twórców „Nowej Awangardy Wileńskiej, organizatorem spektaklu jest Instytut Polski w Wilnie.