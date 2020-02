Polskie akcenty na Targach Książki w Wilnie: Zanussi, Chmielewska, Łapczyński

vdu

„Współpracujemy z naszymi litewskimi partnerami. Często przychodzą do nas z propozycjami, chociaż bywają to również nasze inicjatywy. Litewska publiczność chce spotkań z tymi autorami” – tłumaczy wybór gości portalowi zw.lt Barbara Orszewska, koordynator projektów Instytutu Polskiego w Wilnie.

Wśród gości targów znalazła się Iwona Chmielewska – ceniona na całym świecie ilustratorka i pisarka dla dzieci i dorosłych, twórczyni obsypywanych nagrodami autorskich książek obrazkowych, wydawanych m.in. w Korei Południowej, Chinach, Japonii, na Tajwanie, w Meksyku i w Niemczech. Jej książka „Oczy” zdobyła pierwszą nagrodę Bologna Ragazzi Award na targach książki dla dzieci w Bolonii. W tej chwili jest nominowana do prestiżowej nagrody im. Hansa Christiana Andersena (Hans Christian Andersen Award), często nazywanej „Małym Noblem”!

Zapoznać się z twórczością autorki będzie można 22 lutego o godz. 15 w sali 5.3, gdzie się odbędzie prezentacja twórczości Iwony Chmielewskiej i działalności Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „Żydowskie dziedzictwo w książkach obrazkowych: Królestwo Króla Maciusia (według Janusza Korczaka)”. W spotkaniu weźmie udział również Anna Czerwińska – historyczka sztuki, przedstawicielka Muzeum POLIN, kuratorka wystawy czasowej dla dużych i małych dorosłych pt. „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”. Jest autorką programów edukacyjnych, publikacji, scenariuszy szkoleń i kursów. Wprowadza do muzeum nowe rozwiązania wspierające najmłodszych gości w ich wędrówce przez tysiąc lat historii Żydów polskich.

W dniu otwarcia targów – 20 lutego – o godz. 15.00 i 22 lutego o godz. 17.30 w sali nr 4. Iwona Chmielewska spotka się z czytelnikami i podpisze swoje książki. 20-23 lutego, w sali nr 4., będzie działało studio twórcze „I ty możesz stworzyć książkę” oraz wystawa książek Iwony Chmielewskiej „Królestwo Króla Maciusia”.

„Iwona Chmielewska stworzyła dużo niezwykłych utworów, np. „Pamiętnik Blumki”, poświęcony Januszowi Korczakowi, a także cudowną książkę, która się niedawno ukazała – „Dopóki niebo nie płacze”. To są przepiękne książki, które poruszają trudne tematy, związane z Holokaustem, ale robią to w sposób delikatny i łagodny, aby o tym mogły się dowiedzieć również dzieci” – tłumaczy portalowi zw.lt Barbara Orszewska, koordynator projektów Instytutu Polskiego w Wilnie.

W Targach Książki będzie gościł również Mateusz Knorowski – znany plakacista oraz przyjaciel litewskiego artysty Stasysa Eidrigevičiusa. Obaj artyści będą uczestnikami dyskusji „Plakaty Stasysa Eidrigevičiusa Litwie i światu“. Pretekstem do rozmowy o sztuce plakaciarskiej Stasysa Eidrigevičiusa było wydanie przez wydawnictwo „Apostrofa” kalendarza ściennego z reprodukcjami znanych na całym świecie plakatów tego artysty. Wiele plakatów znajduje się dziś w ważnych muzeach świata, prawie wszystkie plakaty autora ma w swoich zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie (Polska). Ogromną kolekcję autor podarował Litewskiemu Muzeum Narodowemu. Wiele plakatów jest poświęconych utworom literackim, przedstawieniom teatralnym, festiwalom muzycznym, znanym twórcom. Prawie przez dekadę plakat autorstwa Stasysa zapraszał czytelników na Warszawskie Targi Książki.

22 lutego, o godz. 14.00, w Zakątku literackim (Rašytojų kampas) odbędzie się prezentacja książki Birutė Jonuškaitė „Czas i Losy. Spotkania z litewskimi i polskimi twórcami kultury“. Birutė Jonuškaitė – to jedna z najbardziej znanych współczesnych pisarek litewskich. Jest autorką siedmiu zbiorów opowiadań, sześciu powieści, licznych esejów i szkiców literackich oraz zbioru wierszy pisanych w języku litewskim i polskim. Zarówno jej biografia, jak i twórczość są silnie naznaczone związkami z Polską.

„Jonuškaitė wzięła wywiady ze znanymi postaciami polskiej kultury, m.in. z Olgą Tokarczuk czy Małgorzatą Abakanowicz. Marcin Łapczyński, jako były Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, który przez cztery lata promował kulturę polską w Wilnie i na Litwie, również będzie gościem tego spotkania” – wyjaśnia Orszewska.

Tego samego dnia, o godz. 18.00, w sali 5.2 rozpocznie się prezentacja litewskiej edycji książki Tadeusza Konwickiego „Kronika wypadków miłosnych”. Weźmie w niej udział Maria Konwicka. To córka Tadeusza Konwickiego – wybitnego pisarza, a propos urodzonego w Nowej Wilejce. Konwicki przez pewien czas mieszkał również w Kolonii Wileńskiej. W związku z prezentacją książki 20 lutego o godz. 18.30 w Literackiej sali filmowej (Knygos kino salė) odbędzie się projekcja filmu „Kronika wypadków miłosnych” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

„Jest to film dość stary, bo nakręcony w 1985 r., ale dla mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny powinien być interesujący, ponieważ opowiada historię wilnian, Wilna i terenów podwileńskich w przededniu wybuchu II wojny światowej” – mówi Orszewska.

Wymienione wydarzenia przedstawia Instytut Polski w Wilnie.

Fot. Organizatorzy

Do Wilna z nową książką powróci wybitny polski reżyser Krzysztof Zanussi. „Imperatyw. Rozmowy w Laskach” – to zbiór dialogów Krzysztofa Zanussiego i Aleksandra Krasowickiego, szefa i redaktora naczelnego ukraińskiego wydawnictwa „Folio”. Prezentacja książki odbędzie się w czwartek, 20 lutego o godzinie 16.00 w sali 5.3. Wydarzenie poprowadzi dziennikarz Rimvydas Valatka. Wydarzenie organizuje festiwal kinowy „Kino pavasaris”.

„Spędziliśmy wiele godzin rozmawiając z panem Krasowickim w moim domu pod Warszawą, dyskutując na różne tematy. W trakcie rozmowy zrodził się pomysł „zburzenia czwartej ściany” i zaoferowania czytelnikom zrozumienia, o czym mówimy” – pisze Zanussi we wstępie do książki.

Rozmowy między dwoma intelektualistami poruszają filozoficzne refleksje na temat losów Europy i świata, a także powiązań między wolnością, moralnością, religią i postępem, cywilizacją chrześcijańską i kulturą.

„Mam nadzieję, że czytelnik dokładnie przyjrzy się naszym rozmowom i nie będzie stawiał takich wymagań, jakie są przedstawiane debatom naukowym. To, co teraz czytacie, to nagrania rozmów dwóch panów na temat współczesnego świata” – opowiada legenda kina.