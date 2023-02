Polski Teatr w Wilnie: spektakl „MUSZĘ? MOGĘ!” z okazji Dnia Kobiet

Spektakl składa się z opowieści czterech kobiet. Scenariusz jest oparty na autobiografiach aktorek, fragmentach utworów: autorki Katarzyny Zwolskiej-Płusa ,,Fragmenty opowieści o dziewczynach i kobietach’’, a także Oriany Fallaci „List do nienarodzonego dziecka’’. Widowisko przeplata się z dźwiękami peronu, techno muzyką, ludowym śpiewem i dzikim tańcem kobiecej duszy, kompozytor muzyki Ernest Tylingo. Aktorki opowiadając własne historie przeplatają je z fikcją umieszczając w stworzone postacie. Spektakl zmusza każdego do konfrontacji z ich perspektywą. ,,Muszę? Mogę!’’ stworzony przez kobiety, o kobietach dla kobiet (i nie tylko). Bohaterki widzą się pierwszy raz w poczekalni dworca kolejowego i zapoznają się z życiem każdej, tym samym poznając siebie. Aktorki przez własne doświadczenie i swój swój pogląd na świat próbują uchwycić główny wątek kobiecości, kwestionują co znaczy być kobietą – dziką kobietą. Z jakimi zmaganiami spotykają się kobiety na codzień, jaki ślad pozostawia narzucony poprzez społeczeństwo wizerunek dziewczynki-kobiety? Poprzez autorefleksje nad tematem kobiecości, bohaterki spróbują pokazać swój stosunek do własnego ciała, do otaczających opinii i wymagań oraz jak przeżywają toksyczne relacje. Gdy tracisz wiarę na lepsze i już się wydaje, że nie ma ratunku, pamiętaj, że w tobie jest ukryta siła, zdolna podołać wszystko.

Kierownik artystyczny: Irena LITWINOWICZ

Scenariusz: Gabriela BŁAŻEWICZ, Aleta KOSTECKA, Katarzyna KUCZYŃSKA, Maria ŻUKOWSKA

Kostiumy: Ewa BALIUL

Muzyka: Ernest TYLINGO

Spektakl odbędzie się 8 marca 2023 r. o godz. 19:00

w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

(ul. Naugarduko 76, Wilno, Litwa)