Polski Teatr w Wilnie na przeglądzie w Głogowie

vdu

W sobotę, 29 czerwca, Głogowski Przegląd Kultury Polskiej KRESY 2019 zainaugurował Polski Teatr z Wilna, który na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie wystawi przedstawienie dla dzieci zatytułowane „Księżniczka na ziarnku grochu”.

Pod znakiem Kresów i kresowej kultury stała miniona niedziela w Sławie. To za sprawą Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, gdzie w sobotę 29 czerwca, rozpoczął się 24. Głogowski Przegląd Kultury Polskiej KRESY 2019.

Od ponad dwudziestu lat głogowskie muzeum propaguje pamięć o dawnych Kresach Rzeczypospolitej i ich mieszkańcach. Od kilku lat w ten projekt włącza się Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku – SCKiW. Dzięki współpracy również mieszkańcy i turyści wypoczywający w Sławie mają możliwość spotkania z Kulturą Kresową.

Jako pierwsi na scenie przy plaży SCKiW zaprezentowali się polscy aktorzy mieszkający na co dzień na Litwie. Zagrali oni spektakl dla dzieci pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” w reżyserii Ireny Litwinowicz.

Polskie zespoły, które na przełomie czerwca i lipca przyjeżdżają do Głogowa z Wilna, Grodna, Lwowa i wielu innych miast, są doskonałym dowodem na to, że na Kresach ciągle tli się polskość. Dla wielu mieszkańców coroczne spotkania z kresową kulturą często są sentymentalną podróżą do czasów dzieciństwa.